بيانات: تراجع غير متوقع لمبيعات التجزئة في بريطانيا خلال أغسطس

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن أحجام مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت بشكل غير متوقع

الشهر الماضي في أطول سلسلة من الانخفاضات منذ بدء تسجيل البيانات، على الرغم من أن أحجام المبيعات لا تزال أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن المبيعات تقلصت بنسبة 0.9 بالمئة على أساس شهري في أغسطس مقارنة بمتوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 0.5 بالمئة، لتتراجع للشهر الرابع على التوالي بعد تعديل بيانات الشهور السابقة بالخفض.

وذكر مكتب الإحصاء أن التراجع في أغسطس يعكس في جانب منه انخفاض مبيعات متاجر السلع الغذائية ماركت مع إقبال المزيد من الناس على تناول الطعام خارج المنزل بعد تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

ولا تزال أحجام المبيعات أعلى 4.6 بالمئة عن مستواها في فبراير 2020 قبل أن تتأثر لأول مرة بالجائحة.

وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 2.8 بالمئة على أساس شهري في يوليو، وهو ما عزته المتاجر إلى سوء الأحوال الجوية وتفضيل بعض المتسوقين متابعة مباريات إنجلترا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 التي جرت هذا الشهر، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطني.

وتعاني بريطانيا من أزمة فيروس كورونا حيث قالت السلطات الصحية في المملكة المتحدة إن نحو 4.2 مليون شخص بالغ دون سن الأربعين في البلاد لم يتلقوا جرعتهم الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا حتى الآن.

أضافت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، الخميس، أن نسبة الذين ظلوا غير ملقحين تبلغ 21٪ في اسكتلندا و25٪ في إيرلندا الشمالية، و22٪ في إنجلترا و23٪ في ويلز.

وأتاحت السلطات البريطانية الجرعات الأولى من لقاح كورونا لجميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عاماً أو أكثر نهاية شهر يونيو الماضي.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في بريطانيا يبلغ حتى الآن ما يقارب 7.3 مليون شخص.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.