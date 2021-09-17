الجمعة 17 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 17 سبتمبر 2021

الابراج
الابراج

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 على النحو التالي:

برج الحمل

مهنيًا: وجود القمر في برج الدلو يوحي بإشعاعات كثيرة، لكنه يشير إلى بعض التوتر والفوضى، وتشعر برغبة في السفر وربّما بناء علاقة مع شخص من خارج محيطك .

عاطفيًا: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبورًا وموضوعيًّا. 

صحيًا: اضطراب في التنفس ناجم عن خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب.

ومن مشاهير برج الحمل صبا مبارك 

برج الثور

مهنيًا: إذا كان عليك أخذ العبر من الماضي والتعلم منه، فهذا أمر جيد، إما إذا كان لتعقيد الأمور مجدداً فأنت الخاسر الأكبر.

عاطفيًا: تعجز عن قول ما تعلم أو عن نقل فكرة أو قرار، وتشعر بعدم الثقة والأمان وتحتاج الى من يجد لك حلولاً.

صحيًا: قد تضطر الى التعامل مع بعض الغموض ما يؤثر في المعنويات ويخفف المقاومة الجسدية.

ومن مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام

برج الجوزاء 

مهنيًا: تحقق مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتنال التهنئة من أرباب العمل من زميل كان ينافسك بشرف.

عاطفيًا: يزول التوتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك إنسان متفائل دائمًا، ويحاول الشريك أن يزرع الأمل فيك مجددًا.

صحيًا: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول أن تشرك الآخرين معك.

من مشاهير برج الجوزاء أنجلينا جولي 

برج السرطان

مهنيًا: هذا اليوم يحمل إليك بعض الانفراج وتتحسن الأوضاع وتجعلك فرحًا ومرتاحًا في العمل، وتنشط أكثر من أي وقت مضى.

عاطفيًا: إذا كنت عازبًا، انت مقبل على تطوّر إيجابي، وتتحوّل صداقة أو علاقة عابرة الى موضوع جدّي .

صحيًا: تقلبات الطقس بين حار وبارد تؤثر فيك كثيرًا، فخذ الاحتياطات اللازمة.

ومن مشاهير برج السرطان توم كروز

برج الأسد 

مهنيًا: لا تجازف في عملك أو راحة بالك، بل تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة، فهذا اليوم مشحون ببعض القلق .

عاطفيًا: عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، وهذا ما يبقي الاجواء مضطربة بعض الشيء والشكوك حاضرة دائماً.

صحيًا: لا تتوتر، بل حاول أن تمضي أوقاتًا مريحة مبتعدًا عما يثير عصبيتك.

من مشاهير برج الأسد أنيس منصور

برج العذراء

مهنيًا: تسبق الآخرين بأشواط وأشواط ولا بد من أن تثير نجاحاتك بعض الغيرة في أوساطك، فما عليك سوى أن تبقي عينيك مفتوحتين جيدًا.

عاطفيًا: الظروف جيدة جدًا على صعيد العواطف ولن تشعر بالوحدة، فالحبيب يفهم وضعك ويساندك ويدافع عن حقوقك.

صحيًا: ملازمة البيت في هذا الطقس الرائع خسارة، اخرج وانطلق برحلة بحرية أو برية.

ومن مشاهير برج العذراء كاظم الساهر 

برج  الميزان

مهنيًا: تعيش مرحلة اجتماعية جيدة وناشطة جدًا غنية بالمعارف الداعمة والوجوه الجديدة، أنت بصدد تحقيق احلامك كلها تحقيق ما تتمناه. 

عاطفيًا: مبادرة جيدة تجاه الشريك تلقى الأصداء الطيبة والممتازة التي توقعتها، وتجعله يغير نظرته إليك ويتقرب منك أكثر فأكثر.

صحيًا: مشاركة الأولاد في بعض الرياضات الفكرية تريحك وتنسيك مشاغلك وهمومك.

ومن مشاهير برج الميزان كيم كارداشيان 

برج العقرب

مهنيًا: لا تستعجل للوصول إلى الأهداف التي حدّدتها لنفسك، فقد يسبب ذلك بعض المتاعب غير المتوقعة والمشاكل التي تثير قلقك على المدى المنظور.

عاطفيًا: الرغبة والطموح سلاح ذو حدين، فحاول أن تكون أكثر واقعية لئلا تصطدم بعقبات كبيرة.

صحيًا: لا تتهاون بالضغط إذا كان غير مستقر، بل راجع طبيبك بأسرع ما يمكن.

ومن مشاهير برج العقرب منى زكي

برج القوس 

مهنيًا: عليك الاعتماد على نفسك فقط لتتخلص من العقبات، وهذا ما يوفر عليك جهدًا كبيرًا، ويتيح لك فرصة التفكير في المستقبل كما يجب. 

عاطفيًا: أنت طيّب القلب ولن تواجه مشكلة مع الحبيب شرط الإصغاء إليه باهتمام وتفهّم.

صحيًا: قدّر المتاعب التي قد تسببها للآخرين في حال اعتراك مرض ما، فحاول قدر الإمكان الانتباه إلى صحتك.

ومن مشاهير برج القوس علا غانم 

برج الجدي 

مهنيًا: تكون مرتاح وممتن بما تملكه تجد سهولة في ايصال افكارك وتوسيع أعمالك في الخارج اذا كنت تبحث عن المساعدة او الدعم فلن تواجه أية مشكلة

عاطفيًا: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب، فلا تبخل عليه بمشاعرك.

صحيًا: اتبع الإرشادات الغذائية التي يقدمها الأخصائيون من خلال برامج الصحة والغذاء. 

ومن مشاهير برج الجدي درة 

برج الدلو

مهنيًا: وجود القمر في برجك امر ايجابي ما يجعلك تعيش مرحلة غنية بمشاريعها وأحداثها بنّاءة على صعيد العلاقات العامة والشخصية.

عاطفيًا: تشعر أنّ الشريك يستغلّ عاطفتك تجاهه لتحقيق بعض المكاسب، حاول أن تتصرف بذكاء.

صحيًا: إذا أردت أن تتمتع بجسم سليم عليك أن تمارس الرياضة باستمرار.

ومن مشاهير برج الدلو باريس هيلتون

برج الحوت 

مهنيًا: يفرض عليك الوضع في العمل تحفّظًا شديدًا في حياتك المهنية، كما يطلب منك إحاطة نفسك بالأمان والأشخاص المحبين.

عاطفيًا: ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبير من قبل الشريك للمضي في ما أنت عازم على تحقيقه لمصلحة الطرفين.

صحيًا: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصًا ممارسة المشي في نهاية الأسبوع لمسافة طويلة.

ومن مشاهير برج الحوت آسر ياسين 

خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جميع الأبراج الفلكية برج الحمل برج الدلو

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وائل لطفي

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