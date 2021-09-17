مجموعة من المراقبين من عدة دول تصل القرم لمراقبة انتخابات مجلس الدوما

وصلت مجموعة من المراقبين الأجانب من عدة دول إلى جمهورية القرم الروسية لمراقبة انتخابات مجلس الدوما.

وقال رئيس لجنة برلمان القرم لشؤون الدبلوماسية الشعبية والعلاقات بين القوميات، يوري غيمبيل في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن المجموعة تضم مراقبين من فرنسا وصربيا وتونس وفنزويلا.

وأشار إلى أن المجموعة تضم 9 مراقبين وخبراء، بينهم 4 من فرنسا و3 من صربيا.

وأوضح أن المراقبين يخططون لزيارة عدد من مراكز الاقتراع في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول الفدرالية أثناء الانتخابات التي تجري في روسيا من 17 إلى 19 سبتمبر.

وفي وقت سابق أصدر البرلمان الأوروبي تقريرا حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، دعا فيه إلى فرض عقوبات على مواطني دول الاتحاد في حال مشاركتهم في مراقبة الانتخابات الروسية في القرم، التي وصفها الاتحاد بأنها "غير شرعية"، لعدم اعترافه بانضمام القرم إلى روسيا في عام 2014.

وعلى صعيد آخر، سجلت السلطات الصحية الروسية، 19 ألفا و594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و214 ألفا و520 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة، مشيرا إلى أن 1611 إصابة من الإصابات الجديدة كانت بدون أعراض سريرية (وهو ما يمثل 8.2 بالمئة من أعداد المصابين الجدد).

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.