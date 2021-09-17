«صبحى» و«الشريف» يشهدان منافسات بطولة العالم للخماسى بالأكاديمية العربية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء الخميس، منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت ١٧ و١٩ عامًا، المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية فى الفترة ١٢-١٩سبتمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور الوزير مفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات بالجامعة العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وممثلي الاتحاد الدولي، والدكتور صفاء الشريف مديرة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

منافسات بطولة العالم الخماسي الحديث

وقام وزير الشباب والرياضة والمحافظ ورئيس الأكاديمية بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في منافسات البطولة على مستوى الشباب تحت ١٧ عامًا، وقدم وزير الرياضة التهنئة للاعبي المنتخب المصري بعد فوزهم بالميدالية الفضية على مستوى الفرق والفردي، والميدالية البرونزية في التتابع المختلط.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بأداء اللجنة المنظمة للبطولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في إخراج البطولة بشكل متميز، ونجاح تنظيمها على مختلف الأصعدة، وتلقى الإشادة من اللاعبين والوفود المشاركة، لافتًا إلى أن نجاح البطولة يعد استكمالًا للتفوق المصري في استضافة كبرى الأحداث والبطولات الرياضية.

منافسات بطولة العالم الخماسي الحديث

كما أثنى وزير الشباب والرياضة على أداء لاعبي مصر في الخماسي الحديث ما يؤكد تطور اللعبة في مصر، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم للاتحاد واللاعبين لمواصلة الإنجازات وصناعة التاريخ، بإضافة انتصارات جديدة في سجل الرياضة المصرية.



وقال "صبحي" إن مصر أصبحت مركزا لجميع الاتحادات الدولية والبطولات العالمية، مشيرًا إلى أن البطولات العالمية تنقل الصورة الحقيقية لمصر من خلال الأحداث الرياضية.



وأضاف: "أتوجه بخالص الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس لأكاديمية على حسن التنظيم والاستضافة"، معربًا عن سعادته لنجاح تنظيم البطولة والذي قال إنه ليس بغريب على الأكاديمية التى نجحت في فترة قصيرة في استضافة بطولتين العالم للخماسي الحديث للناشئين.

منافسات بطولة العالم الخماسي الحديث

من جانبه قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية: "أشعر بالفخر لوجود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري علي أرض الاسكندرية"، مضيفًا أن تنظيم الأكاديمية لبطولتين عالميتين بالأكاديمية دليل على قدرتها على تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية كعادتها.

وتابع قائلا: "نرحب باستضافة أي بطولات على أرض الإسكندرية والأكاديمية تقدم الكثير لمحافظة الإسكندرية".

من جانبه عبر الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، رئيس الأكاديمية عن فخره واعتزازه بالإشادة التى حظيت بها الأكاديمية، وتوجه بالشكر للدكتور أشرف صبحي صاحب الأداء المتميز لوزارة الشباب والرياضة والذى استطاع بدعم للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية أن يثبت للعالم أن مصر اصبحت مركزًا وقبلة لاستضافة الأحداث الرياضية.

وأضاف "عبد الغفار" فخورون باستضافة هذا الحدث، مشيرًا إلى أن الأكاديمية في خلال شهرين نظمت بطولتين للعالم في الخماسي، حيث إن الأكاديمية قدمت لمصر 3 أبطال أولمبيين هم أحمد الجندى، محمد إبراهيم كيشو، وسيف عيسى.

منافسات بطولة العالم الخماسي الحديث

من جانبه، توجه المهندس شريف العريان بالشكر لوزارة الشباب والرياضة والأكاديمية العربية ومحافظة الإسكندرية على روعة التنظيم والاستضافة، مؤكدًا أن جميع البعثات المشاركة إشادة بالتنظيم والضيافة والإجراءات الاحترازية.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.