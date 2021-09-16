الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السفير المصري بجنوب السودان يلتقي رئيسة المجلس التشريعي الانتقالي

الدكتور محمد قدح
الدكتور محمد قدح

‎التقى سفير مصر لدى جنوب السودان الدكتور محمد قدح مع رئيسة المجلس التشريعي الانتقالي الجديد "جيما نونو كومبا"، مقدما لها التهنئة على تشكيل البرلمان الانتقالي الجنوب سوداني بغرفتيه - المجلس التشريعي ومجلس الولايات - في أغسطس الماضي، كما هنأها على توليها رئاسة المجلس التشريعي باعتبارها أول سيدة تشغل هذا المنصب في جنوب السودان، معربًا عن التمنيات لها بالتوفيق.

‎وأوضح بيان وزارة الخارجية، أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البرلمانين في مصر وجنوب السودان، ومن بينها مقترح إنشاء مجموعة صداقة لتكون بمثابة جسر للتواصل بين البرلمانين. كما تم تناول الاستحقاقات المُنتظرة أمام البرلمان الانتقالي الجنوب سوداني، ومن بينها الموضوعات المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلام المُنشط.

‎من جانبها، أعربت رئيسة المجلس التشريعي الانتقالي عن الشكر على التهنئة، كما أعربت عن التطلع لتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعة الصداقة البرلمانية المقترحة، فضلًا عن التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات.

جنوب السودان جمهورية مصر العربية وزير الخارجية التجربة المصرية مستوى العالم التعاون البرلماني جنوب السودا السفير المصري جنوب سودان

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

فيفي عبده: كنت أنام تحت بير السلم.. ووالدتي كشفت على عذريتي

قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة السبت

تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة: رطب فى القاهرة

موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

سمر عادل

الحضور الاقتصادى التركى فى إفريقيا

ماجد حبته

الحقيقة بيضاء.. فى أيلول الأسود!

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

حركة فتح: صبرا وشاتيلا جريمة حرب لا تسقط بالتقادم

فلسطين: لا بد من الضغط على إسرائيل لتدفع كامل المُستحقات المالية للسلطة الوطنية

«الكفارة» وحزن الحرب.. ماذا يفعل اليهود في «يوم الغفران»؟