الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح «ساحة مصر» بمدخل قناة السويس (صور)

محافظ بورسعيد يفتتح
محافظ بورسعيد يفتتح «ساحة مصر»

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والسفيرة فايزة أبوالنجا، المستشار الحالي لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، اليوم الخميس، "ساحة مصر" المطلة على المدخل الشمالي للمجرى الملاحي لقناة السويس.

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محافظ بورسعيد يفتتح «ساحة مصر» 

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أنه من المخطط أن تصبح المنطقة واجهة حضارية وسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، مؤكدا أنه جرى إنشاء ساحة مصر على أفضل تصميم ورؤية يليق بمستوى التاريخ العريق لمصر وتاريخ حفر قناة السويس، وأنه جرى وضع تمثال للفلاحة المصرية، ليعبر عن قصة كفاح المصريين خلال حفر قناة السويس، ويعبر عن أصالة الهوية المصرية أمام جميع السفن العالمية التى تعبر القناة.

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محافظ بورسعيد يفتتح «ساحة مصر» 

وتقام ساحة مصر على مساحة 2100 متر مربع، ويتوسطها قاعدة التمثال بمساحة 100 متر مربع، بارتفاع 9 أمتار، وعليها تمثال للفلاحة المصرية تحمل قرص الشمس بارتفاع 10 أمتار للتمثال، وتضم الساحة منطقة خدمية بها كافيهات ومطاعم، ومناطق للجلوس، و"لاند سكيب"، ونافورة قطرها 7 أمتار.

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محافظ بورسعيد يفتتح «ساحة مصر» 

 

وفي شأن آخر؛ قال اللواء محمود شعراوى إن دعم الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع للصناعة يأتي على رأس أولويات التنمية من خلال تهيئة وتطوير بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين على المستوى المحلي والقومي، وآليات استهداف جذب المستثمرين على المستوى الدولي للاستثمار داخل جمهورية مصر العربية.

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محافظ بورسعيد يفتتح «ساحة مصر» 

وأضاف "شعراوى" أن الساحة الاقتصادية في مصر تشهد تغييرات وإصلاحات تتمركز حول المواطن المصري من خلال العمل على تحسين مستواه المعيشي والارتقاء بمستوى الدخل ، مضيفاً أنه تم تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والاقتصادية والمالية لدعم وتعزيز خلق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين، حيث  شهدت الفترة الماضية تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة قامت بها الدولة بكافة قطاعاتها.

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محافظ بورسعيد يفتتح «ساحة مصر» 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة قامت بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي ووضع التنمية الصناعية على رأس أولويات عمل الحكومة ووضع خطة متكاملة للنهوض بهذا القطاع وتحديثه وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الذي يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية فضلاً عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية.

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محافظ بورسعيد يفتتح «ساحة مصر» 
محافظ افتتاح السويس بورسعيد ساحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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