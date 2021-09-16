بتكلفة 800 مليون جنيه.. «الكهرباء» تخطط لإنشاء مركز تحكم بالطاقة بالإسماعيلية

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لإنشاء مركز تحكم للتوزيع فى محافظة الإسماعيلية خلال الأسابيع المقبلة بتكلفة تبلغ 800 مليون جنيه، ويتبع شركة القناة لتوزيع الكهرباء، ووفق المستهدف من خطة الوزارة فسيخدم المركز عددًا من المناطق الصناعية فى المناطق التي تتبع شركة القناة ومحافظة الإسماعيلية، وجزءا من شبه جزيرة سيناء.

كان تقرير صادر من الشركة القابضة لكهرباء مصر اطلعت عليه «الدستور» كشف عن طرح مناقصة لتنفيذ هذا المشروع في منتصف أكتوبر القادم.

وكشف محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن المشروع سوف يتم تنفيذه خلال عامين بحد أقصي وسوف يتم تشغليه نهاية عام 2023.

أضاف السيد في تصريح خاص لـ«الدستور» أن المشروع سوف يخدم أغلب مناطق الشركة ، وجارٍ تجهيز كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة تمهيدًا لطرحها خلال الربع الأخير من العام الحالى على الشركات الأجنبية عن طريق الشركة القابضة لكهرباء مصر، لافتًا إلى أن تمويل تنفيذ المركز سيكون عن طريق البنوك، وجارٍ تدبيره وطرح كراسة الشروط.

ويتضمن المشروع نظام تحكم رئيسى، ومبنى خاص بالمركز، إضافة إلى شبكات الوقاية والاتصالات وخلايا المعلومات لرفع الأداء التشغيلى، وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

وكان ​الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عقد اجتماعًا لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لمتابعة ما تم إنجازه في مشروعات الطاقات المتجددة، وذلك بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة.

وقال "شاكر"، في بيان اليوم، إن هذه الاجتماعات تأتي لمتابعة ما تم إنجازه، وذلك في إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، ورفع إتاحية المحطات، ورفع كفاءة الوحدات، وتأكيدًا على زيادة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة حتى 2035.

واستعرض المجلس المركز المالي للهيئة في 30 يونيو 2021، حيث أوضح أن إجمالي الإيرادات حوالي 2,8 مليار جنيه، ارتفاعًا من 2,2 مليار جنيه في العام الماضي، بزيادة قدرها حوالي 600 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الموازنة المالية للهيئة خلال العام المالي 2020-2021 حوالى 7,5 مليار جنيه، منها 66% للاستثمارات الجديدة، والباقى للمشروعات القائمة. فى حين يتجاوز المعتمد للعام المالى 2021/2022 الثمانية مليارات جنيه، مما يشير إلى الارتفاع المستمر فى استثمارات الطاقة المتجددة فى مصر.

كما شهد هذا العام تحول المركز المالى للهيئة، ولأول مرة، من العجز إلى تحقيق صافى ربح بلغ حوالى 260 مليون جنيه، مما يعبر عن التطور فى أداء الهيئة كأحد نماذج المؤسسات الحكومية الناجحة.

وعلى مستوى المشروعات، بلغ إجمالى الطاقة المنتجة خلال العام المالى 2020/2021 حوالى 4508 جيجا وات ساعة، ساهمت فى توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب انبعاثات أكثر من 2,2 مليون طن ثانى أكسيد الكربون.