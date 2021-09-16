المؤبد لعاطل قتل عمته لسرقة 2000 جنيه بالجيزة

قضت اليوم الخميس، محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد لاتهامه في قتل عمته وسرقة مصوغاتها ومبلغ مالي بحوزتها بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

وأسندت النيابة العامة تهم قتل المجني عليها «زينب.ا» عمدًا، بسلاح أبيض سكين بحوزة المتهم حيث طعنها عدة طعنات أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت للمتهم إحراز سلاح أبيض سكين دون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعترافات المتهم «أسامه.ا.م- عاطل» عن ارتكابه الواقعة، قائلًا إنه ظل يخطط لارتكاب الواقعة طيلة شهر لمرور بأزمة مالية، بعد طرده من ورشة كان يعمل بها بسبب شجار مع صاحب العمل معه دائما، ولم يجد عملا، وصار احتياجه للمال دفعا للسرقة والقتل.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه يوم الواقعة اتجه نحو مسكن المجني عليها وطرق الباب مدعيا أنّه يطمن عليها في وقت متأخر من الليل وكان بحوزته فاكهة، وعقب فتحها الباب، واستقبالها له، أوثق يديها وحاولت الاستغاثة بالجيران لكنه عالجها بعدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها حتى فارقت الحياة، واستولى على مبلغ مالي ٢٠٠٠ جنيه وخاتم وغويشة، كانت بحوزتها ثم تركها غارقة في دمائها، وفر هاربا خوفا من فضح أمره.

وبالاستماع إلى الشهود في الواقعة: قال جار المجني عليها: إنها تقيم بمفردها، ويتردد عليها شقيقها وأبناؤه من وقت لآخر، للاطمئنان عليها، ويوم الواقعة فوجيء الجيران أن باب مسكن المجني عليها، مفتوحا وليست عادتها ترك الباب وفوجئوا بأنها قتلت وغارقة في دمائها وفارقت الحياة وفي الحال أخطروا قسم الشرطة.

وكشفت معاينة النيابة العامة، لجثة المجني عليها، أنها في العقد الخامس من عمرها، وبها عدة طعنات متفرقة في جسدها، وأصيبت بتهتك في عضلة القلب ونزيف داخلي أدى إلى الوفاة، وتبين بعثرة في محتويات غرفة نومها.

وأكد الضابط مجري التحريات في الواقعة، أن التحريات السرية توصلت أن المتهم في الواقعة هو نجل شقيق المجني عليها، لتردده على مسكنها، وأنها تقيم بمفردها، واختفاء المتهم عقب ارتكاب واقعة القتل، ومحاولة الهرب، وبضبط المتهم اعترف ارتكاب جريمته على النحو المشار إليه في التحقيقات.

كان قسم العمرانية، تلقى بلاغا من الأهالي بعثورهم على جثة مسنة زينب.ا م ربة منزل، مقتولة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وبالانتقال والفحص، تبيّن العثور على جثة مسنة داخل غرفة نومها، وبها عدة كدمات وسحجات وموثوقة اليدين وبعثرة بمحتويات الشقة.

وتوصلت التحريات إلى أنّ وراء ارتكاب الجريمة، نجل شقيقها «أسامه.ا- عاطل»، وبتقنين الإجراءات تم التواصل إلى مكان المتهم، وألقت قوات الأمن القبض عليه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الجريمة، وأقر المتهم أن حاجته للمال دفعته ارتكاب الواقعة لان عمته لا تقوي على الحركة بسبب مرضها، وتقيم بمفردها بعد سفر نجلتها ووفاة زوجها وقرر قتلها، وسرقة مصوغاتها ومبلغ مالي، بحوزتها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.