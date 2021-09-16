الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفير مصر لدى الجزائر: «السويدي» توقع اتفاقا لإنشاء 5 محطات طاقة شمسية

السفير أيمن مشرفة،
السفير أيمن مشرفة، سفير مصر لدى الجزائر،

قال السفير أيمن مشرفة، سفير مصر لدى الجزائر، إن شركة "السويدي" المصرية للكابلات وقعت اتفاقا مع وزارة الطاقة الجزائرية لإقامة مشروع للطاقة الشمسية بمدينة بسكرة (تقع في الجهة الشمالية الشرقية من الجزائر وتبعد عن عاصمة البلاد بـ400 كلم) لإنشاء خمس محطات طاقة شمسية كل محطة بقدرة 10 ميجاوات بإجمالي 50 ميجاوات.
وأوضح السفير - في تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر - أنه تم تأسيس الشركة الجديدة التي تتولى تنفيذ هذا المشروع، والانتهاء من الدراسة البيئية والتعاقد مع مكاتب دراسات للمشروع، على أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع 10 أشهر من تاريخ توقيع العقد، حيث قدمت مجموعة "السويدي" أفضل سعر من بين الشركات العالمية.
يذكر أن مجموعة "السويدي" تعد من الأوائل في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في الجزائر، وتملك 45% من السوق الجزائرية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة صناعة الكابلات والمكونات الالكترونية "السويدي" تتواجد في الجزائر منذ عام 2008 وتوفر حلولاً متكاملة من كابلات ومحولات الطاقة وتوليد ونقل وتوزيع الطاقة مع قدرة إنتاج تصل إلى 30000 طن من الكابلات الكهربائية سنوياً و 3000 محول سنوياً، وتبلغ قيمة استثماراتها في الجزائر 60 مليون دولار في منشآت صناعية في منطقة "عين الدفلة" الصناعية.
وتساهم هذه الشركة بشكل إيجابي في نمو الكهرباء والطاقة وتعزيز الصادرات الوطنية من خلال وضع المنتجات المصنوعة في الجزائر في العديد من الأسواق، مثل غينيا الاستوائية وتشيلي، قطر وتونس وإيطاليا والأردن والمملكة العربية السعودية وإسبانيا والبحرين.
وشاركت شركة "السويدي" في العديد من المشاريع الكبيرة التي تم إنجازها أو التي يجري تنفيذها في الجزائر، مثل تجديد مصفاة الجزائر تكنيب، والمسجد الكبير في الجزائر العاصمة وتطوير مطار الجزائر، وبناء محطة توليد طاقة الرياح بقدرة 400 ميجاوات و شبكة طاقة الجهد  العالي، ومترو الجزائر.

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