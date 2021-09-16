الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أنشطة فنية وثقافية بمناسبة «يوم السلام العالمى» بمركز طلعت حرب

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثانية مساء السبت عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، وذلك بمناسبة يوم السلام العالمي الذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتعزيز مثل وقيم السلام في أوساط الأمم والشعوب.

تأتي الاحتفالية لتعريف رواد المركز من الشباب والأطفال بمفاهيم وأهداف يوم السلام العالمي، وتتضمن ورش فنون تشكيلية ومعرضا فنيا لإنتاج ورش شهر أغسطس، أمسية ثقافية حول يوم السلام العالمي، وتختتم الأحتفالية بحفل فني لفرقة "صبايا" قيادة الفنانة نشوي طلعت والتي تقدم مجموعة أغان تراثية من مختلف البلدان منها: "هويدالك" تراث سوري، "مرض الهوي قتالة" تراث تونسي، "هاكا ماما" فلكلور مغربي، ميدلي أغاني العرس الفلسطيني، ميدلي فلاحي وصعيدي مصري، "بفتة هندي" من تراث الشرق، ميدلي فلكلور يمني، "فوق النخل" تراث عراقي، "الخدار وصل" تراث سوداني، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الحكايات الشعبية من التشيك والصين وأرمينيا.

اليوم العالمي للسلام في 21 سبتمبر أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يومًا مكرّسا لتعزيز مُثل وقيم السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها.

بمناسبة الذكرى الثلاثين لإحياء هذا اليوم، سيكون شعار الاحتفالات في هذه السنة كالآتي: "السلام والديمقراطية: أَبلِغْ صوتك"، فقد جاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة أنّ الغرض من إنشاء المنظمة هو منع نشوب النزاعات الدولية وحلّها بالوسائل السلمية، والمساعدة على إرساء ثقافة السلام في العالم.

يوم السلام العالمي صندوق التنمية الثقافية المخرج خالد جلال الامم المتحدة معارض فنون تشكيلية

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