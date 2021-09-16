الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسجيل 7500 مواطن فى «معا نطمئن» للحصول على لقاح كورونا

صورة من الحملة
صورة من الحملة

أعلن الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، تسجيل 7500 مواطنًا على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح من خلال حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، منذ انطلاقها أمس حتى الآن؛ للتشجيع على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في اليوم نفسه، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

وقال مجاهد في تصريحات له إن الحملة تواصل عملها لليوم الثاني على التوالي بمحافظات “القاهرة، الجيزة، الإسكندرية”، مؤكدًا أن الحملة تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين لتلقي اللقاح، موضحًا أن الحملة ستستمر لمدة 10 أيام تجوب خلالها جميع محافظات الجمهورية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

ولفت "مجاهد" إلى تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة و6 مجهزة تجوب المحافظات الثلاث، وتضم 30 فريقًا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، تم تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا موحدًا، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

ولفت "مجاهد" إلى أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، مضيفًا أنه تم تخصيص 26 مركز شباب وتجهيزها بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، فضلاً عن تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

وأكد "مجاهد" تقديم التوعية لأكثر من 5600 مواطن بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن الحملة تستهدف تغيير اتجاهات المواطنين المترددين في الحصول على اللقاحات، وحثهم على تبني سلوكيات إيجابية بالإقبال على التطعيم، كما يتم توزيع هدايا عينية على المواطنين تحمل شعارات مبادرة "100 مليون صحة".

وأضاف "مجاهد" أن الحملة ستنتقل غدًا الجمعة إلى محافظات (القليوبية، والفيوم والدقهلية)، والسبت بـ (كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية) والأحد بـ (الغربية، المنيا، الإسماعيلية) والإثنين بـ (دمياط، أسيوط، بورسعيد) والثلاثاء (المنوفية، السويس) والأربعاء (البحيرة، سوهاج) والخميس (قنا) والجمعة (الأقصر) والسبت (أسوان).

وناشد "مجاهد" المواطنين بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي: https://www.egcovac.mohp.gov.eg)) للحصول على اللقاح.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دشن أمس الأربعاء، حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

وزارة الصحة والسكان خالد مجاهد حملة معا نطمئن

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وائل لطفي

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