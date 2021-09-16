الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئاسة: موقف مصر واضح وثابت بشأن قضية سد النهضة

بسام راضي
بسام راضي

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن مجلس الأمن حث أطراف ملف سد النهضة على العودة فورا للمفاوضات ضمن المسار الإفريقي والوصول إلى اتفاق عادل وقانوني ملزم، مشددًا على أهمية الموقف المتخذ من المجلس.

وأضاف بسام راضي في تصريحات خاصة لقناة "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن مرور 10 سنوات تعد مدة كبيرة في قضية محل تفاوض على الساحة الدولية، لافتا إلى أن موقف مصر واضح وثابت بشأن القضية.

وأكد أن كل ما تريده مصر هو تطبيق مبادئ القانون الدولي على هذه القضية ولا أكثر من هذا، مبينا أن إثيوبيا لها الحق في التنمية لكن أيضا هناك 120 مليون من المواطنين في مصر والسودان لهم الحق في الحياة ولهم الحق في الحياة وحقوق مكتسبة تاريخية وفق القواعد الدولية والقانون الدولي الذي ينظم الاستخدام المشترك لمياه الأنهار العابرة للحدود.

ونوه بأن «مصر تعاني من الجفاف وندرة المياه، خاصة أنها تعد من الدول الفقيرة مائيًا بحسب التصنيف الدولي الصادر من الأمم المتحدة»، معربًا عن أمله في أن تكون الأمور بالملف خيرًا، خلال الفترة المقبلة.

وعن الرد الفعل الإثيوبي، عقب: «لا نرغب في استباق الأحداث والحكم سريعا على ردود الأفعال، مصر ربحت بشكل كبير بالبيان الصادر من مجلس الأمن، ويتم اتخاذ آليات على مستوى الوزارات المعنية وتفعيلها خلال الفترة المقبلة».

وجدد التأكيد على أهمية خطوة مجلس الأمن؛ لأنها تدل على أن المجتمع الدولي ممثل في أعضاء مجلس الأمن مهتم بتلك القضية، مضيفًا أن البيان أخذ في الاعتبار مطالب مصر، فضلًا عن أن وجود جدية على المستوى العالمي بتلك القضية أمر إيجابي يتم استثماره خلال الفترة المقبلة.

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي

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