«زيارة المدرسة» أبرزها.. طرق مساعدة طفلك على التعلم

يبحث الكثير من أولياء الأمورعن أفضل الطرق لمساعدة أطفالهم للتعلم في المدرسة، خاصة مع بدء رجوع الأطفال للمدارس بعد التخفيف من إجراءات فيروس كورونا المستجد.

ونعرض لكم في السطور التالية طرق لكيفية مساعدة طفلك على التعلم والحصول على أفضل النتائج.

حضور اجتماعات العودة إلى المدرسة

يعمل الأطفال بشكل أفضل في المدرسة عندما يشارك الآباء في حياتهم الأكاديمية، لذلك يعد حضور ليلة العودة إلى المدرسة في بداية العام الدراسي من قبل الوالدين طريقة رائعة للتعرف على معلمي طفلك، وقد تستمع أيضا لمسئولين المدرسة والسياسات الخاصة بهاوفقا لموقع parents

يعد حضور اجتماعات الآباء والمعلمين طريقة جيدة للبقاء على اطلاع بمستوي طفلم الدراسي، وعادة ما يتم عقدها مرة أو مرتين في السنة، وتعد المؤتمرات فرصة لبدء المحادثات أو مواصلتها مع مدرس طفلك، ومناقشة الاستراتيجيات لمساعدة طفلك على بذل قصارى جهده في الفصل، ويتيح هذا الاجتماع مع المعلم أيضًا لطفلك معرفة أن ما يجري في المدرسة سيتم مشاركته في المنزل.

وإذا كان لطفلك احتياجات تعليمية خاصة، فيمكن جدولة اجتماعات إضافية مع المعلمين وموظفي المدرسة الآخرين للنظر في إعداد أو مراجعة خطط التعليم الفردية، أو خطط تعليم الموهوبين .

ضع في اعتبارك أنه يمكن للوالدين أو الأوصياء طلب اجتماعات مع المعلمين أو مديري المدارس أو مستشاري المدرسة أو غيرهم من موظفي المدرسة في أي وقت خلال العام الدراسي.

زيارة المدرسة

من الجيد زيارة المدرسة ومعرفة موقع المكتب الرئيسي والكافتيريا، وصالة الألعاب الرياضية ، والملاعب الرياضية ، ، والقاعة ، والفصول الخاصة.

بالإضافة لزيارة موقع المدرسة الإلكتروني للتعرف علي:

-التقويم المدرسي

-معلومات الاتصال بالموظفين

-الأحداث القادمة مثل الرحلات الصفية

-مواعيد الاختبار

كما أن هناك عدد من المدرسين يحتفظون بمواقع الويب الخاصة بهم التي توضح مهام الواجبات المنزلية وتواريخ الاختبار وأحداث الفصل والرحلات، و تتوفر أيضًا موارد خاصة للآباء والطلاب على مواقع الويب الخاصة بالمنطقة التعليمية أو المدرسة أو المعلم.

الحرص على تناول الطفل لوجبة الفطور

وجبة الفطور مغذية للأطفال وهي بمثابة وقود يجعلهم على استعداد لهذا اليوم، وبشكل عام يتمتع الأطفال الذين يتناولون وجبة الإفطار بمزيد من الطاقة ويتحسن أدائهم في المدرسة.

كما أن الأطفال الذين يتناولون وجبة الإفطار هم أيضًا أقل عرضة للتغيب، وأقل عرضة للإصابة بالتعب أثناء الحصص الدراسية.

ومن خلال هذه الطريقة البسيطة يمكنك المساعدة في تعزيز مدى انتباه طفلك وتركيزه وذاكرته من خلال توفير أطعمة الإفطار الغنية بالحبوب الكاملة والألياف والبروتين .

لذلك إذا كان طفلك يتأخر في الصباح ، فأرسل معه الفاكهة الطازجة ، والمكسرات ، والزبادي.

الحصول على نوم كافي

يحتاج الأطفال أيضًا إلى القدر المناسب من النوم ليكونوا يقظين وجاهزين للتعلم طوال اليوم، ويقدر إحتياج معظم الأطفال في سن المدرسة من 10 إلى 12 ساعة من النوم كل ليلة، ويمكن أن تنشأ صعوبات وقت النوم في هذا العمر لأسباب متنوعة.

وهناك العديد من الأشياء التي تساهم في عدم حصول الأطفال علي النوم مثل الواجبات المنزلية ، والرياضة ، وأنشطة ما بعد المدرسة ، وأجهزة التلفزيون ، وأجهزة الكمبيوتر ، وألعاب الفيديو.

ويمكن أن يسبب قلة النوم سلوكًا سريع الانفعال أو مفرط النشاط وقد يجعل من الصعب على الأطفال الانتباه في الفصل لذلك من المهم أن يكون لديك روتين ثابت لوقت النوم،و تأكد من ترك وقت كافٍ قبل النوم للسماح لطفلك بالاسترخاء قبل إطفاء الأنوار والحد من عمليات التحفيز مثل التلفزيون وألعاب الفيديو والوصول إلى الإنترنت .

أخذ الحضور على محمل الجد

يجب على الأطفال المرضى البقاء في المنزل من المدرسة إذا كانوا يعانون من الحمى أو الغثيان أو القيء أو الإسهال، بخلاف ذلك من المهم أن يصل الأطفال إلى المدرسة في الوقت المحدد كل يوم ، لأن الاضطرار إلى مواكبة العمل في الفصل والواجبات المنزلية يمكن أن يكون مرهقًا ويتعارض مع التعلم.

وإذا كان طفلك يتغيب عن المدرسة كثيرًا بسبب المرض ، فتأكد من مراجعة المعلم بشأن أي عمل يجب إكماله، و من الجيد أيضًا معرفة سياسة الحضور في المدرسة.

في بعض الأحيان يرغب الطلاب في البقاء في المنزل من المدرسة بسبب مشاكل مع زملائهم في الفصل أو المهام أو الدرجات أو حتى المعلمين، يمكن أن يؤدي هذا إلى ظهور أعراض حقيقية ، مثل الصداع أو آلام المعدة، وإذا كنت تعتقد أن هناك مشكلة في المدرسة ، فتحدث مع طفلك ثم ربما مع المعلم لمعرفة المزيد حول سبب القلق. قد يكون مستشار المدرسة أو الأخصائي النفسي بالمدرسة قادرًا أيضًا على المساعدة.