عبلة كامل.. المبدعة

لا تظهر فى وسائل الإعلام نهائيًا، ولا تحب الحوارات الصحفية، تفضل دائمًا أن تكون على مسافة بعيدة بينها والإعلام، وإذا أراد إنسان أن يقترب منها ليعرف ماذا تحب وماذا تكره؟ كيف ترى الناس وكيف ترى الدنيا؟ وماذا تتمنى ولا تتمنى؟ فلن يستطيع الحصول على إجابة حقيقية بسهولة؛ لقلة المعلومات الشخصية عنها.

تقول عبلة كامل عن نفسها إنها ممثلة تلقائية، ولا تفتعل التمثيل أمام الكاميرا، وهى صادقة فى ذلك، فمن وسط كل نجمات فترتى الثمانينيات والتسعينيات تسللت إلى أبواب النجومية ببساطة شديدة، دون أن تقدم مشهدًا مخلًا أو تضع نقطة واحدة من الماكياج، كما أن بطولاتها المطلقة بدأت بالفعل عندما قررت أن ترتدى الحجاب، عكس باقى الفنانات اللاتى تنتهى علاقتهن بالتمثيل والفن والنجومية بعد تغطية الرأس بالقماش مباشرة.

راهنت منذ بدايتها على الموهبة والإدارة الجيدة لها، فلا شىء يفوق موهبتها وحبها للتمثيل، فموهبتها هى السلاح الوحيد الذى تقاوم به كل عوائق النجاح والفرص التى تأتيها. اليوم تحتفل «عبلة» بعيد ميلادها الواحد والستين، فهو احتفال بطعم النجاح والقدرة على العطاء مهما مرت السنوات.