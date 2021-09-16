الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أذربيجان تسجل 1783 إصابة جديدة بكورونا 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، الخميس، استمرار ارتفاع إصابات فيروس كورونا في البلاد، حيث سجلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 1783 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 467 ألفًا و173 مصابًا على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 6 آلاف 227 حالة وفاة عقب تسجيل 32 وفاة جديدة على مدار أمس.

أضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 423 ألفًا و173 شخصًا فور تسجيل 3680 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

أذربيجان كورونا فيروس كورونا الوفيات الاصابات

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