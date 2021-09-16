أسامة منير يطرح أحدث أعماله الغنائية «بنحسس ع الكلام» (فيديو)

طرح أسامة منير أغنية جديدة، باسم "بنحسس ع الكلام"، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية "بنحسس ع الكلام" من كلمات وألحان أسامة منير، وتوزيع موسيقي علي شرف، وهندسة صوتية روماني أمين، وميكس وماستر المهندس محمد صقر، وتم تسجيل الأغنية داخل ستوديو «ايست وست هوليوود» بالولايات المتحدة الأمريكية.

كلمات أغنية “بنحسس ع الكلام”

بنحسس ع الكلام والخوف مالينا

والكلام خارج لوحده من عنينا

خايفين نقرب

خايفين نجرب

ولا خايفين من كلام الناس علينا

بنحسس ع الكلام

وبنداري الألم

وإحنا عارفين قلب مين اللي اتظلم

بنحسس ع الكلام

ونزود في العناد

والعناد عمره ما جاب غير الألم

بنحسس ع الكلام

ونكتب ع الحيطان

ونداري شوقنا اللي في عنينا أحسن يبان

بنحسس ع الكلام

ونقفل في البيبان

والشوق جارحنا وإحنا ساكتين من زمان

يذكر أن المطرب أسامة منير طرح الفترة الماضية أغنية "أنا " والذى حققت نجاحا كبيرا وإخراج أحمد سليم.