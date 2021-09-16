الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أسامة منير يطرح أحدث أعماله الغنائية «بنحسس ع الكلام» (فيديو)

أسامة منير
أسامة منير

طرح أسامة منير أغنية جديدة، باسم "بنحسس ع الكلام"، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية "بنحسس ع الكلام" من كلمات وألحان أسامة منير، وتوزيع موسيقي علي شرف، وهندسة صوتية روماني أمين، وميكس وماستر المهندس محمد صقر، وتم تسجيل الأغنية داخل ستوديو «ايست وست هوليوود» بالولايات المتحدة الأمريكية.

كلمات أغنية “بنحسس ع الكلام”

 بنحسس ع الكلام والخوف مالينا

والكلام خارج لوحده من عنينا

خايفين نقرب

خايفين نجرب

ولا خايفين من كلام الناس علينا

بنحسس ع الكلام

وبنداري الألم 

وإحنا عارفين قلب مين اللي اتظلم

بنحسس ع الكلام

ونزود في العناد

والعناد عمره ما جاب غير الألم

بنحسس ع الكلام

ونكتب ع الحيطان

ونداري شوقنا اللي في عنينا أحسن يبان

بنحسس ع الكلام

ونقفل في البيبان

والشوق جارحنا وإحنا ساكتين من زمان

يذكر أن المطرب أسامة منير طرح الفترة الماضية أغنية "أنا " والذى حققت نجاحا كبيرا وإخراج أحمد سليم.

اسامة منير بنحسس ع الكلام أغنية بنحسس ع الكلام أغنية أسامة منير الجديدة بنحسس ع الكلام أسامة منير

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق 2021

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مفاجأة.. كارتيرون وراء استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

المركزى: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

تشريعات وجهاز لإدارة المخلفات.. كيف نجحت مصر في القضاء على التلوث البيئي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: الجرعة المعززة تقلل إصابات كورونا

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: حملة ممنهجة ضد القيادة تقودها الحكومة الإسرائيلية