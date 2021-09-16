بوتين يدعو الروس إلى إبداء حس الوطنية قبل الانتخابات التشريعية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مواطنيه الى إبداء حس "الوطنية" قبل ساعات من بدء الانتخابات التشريعية في اقتراع أقصي عنه القسم الأكبر من معارضي الكرملين.

وقال الرئيس الروسي في شريط فيديو نشر على موقع الكرملين ليلا: "أعول على حسكم بالمواطنة والمسئولية، بالاتزان والوطنية، وعلى حرصكم على انتخاب نواب سيعملون من أجل الخير وباسم دولتنا روسيا العزيزة على قلوبنا".

ووجّه الرئيس الروسي هذا النداء فيما يخضع لحجر صحي بعدما رُصدت عشرات الإصابات بكوفيد-19 في أوساطه، ما يدل على الصعوبات التي تواجهها روسيا في السيطرة على الوباء لا سيما مع تأخر حملة التلقيح.

وأعلن الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أنه من الممكن أن يستخدم بوتين نظام التصويت الالكتروني بدلا من التوجه إلى مكتب اقتراع بسبب حجره الصحي، موضحا أنه سجل للقيام بذلك.

جاءت كلمة بوتين المقتضبة قبل ساعات من بدء ماراثون انتخابي لثلاثة أيام يشمل انتخابات تشريعية لكن أيضا عشرات عمليات الاقتراع المحلية والإقليمية.

وسيجري التصويت من 17 إلى 19 سبتمبر بهدف الحد من انتشار الوباء، وستفتح أولى مكاتب الاقتراع أبوابها في الشرق الأقصى عند الساعة 20,00 ت غ الخميس.

وينتظر أن تظهر النتائج بعد الساعة 18,00 ت غ الأحد.

وأقصي القسم الأكبر من المعارضة المناهضة لبوتين عن الاقتراع، في ذروة أشهر من القمع الذي بدأ مع اعتقال أبرز معارض أليكسي نافالني أثناء عودته إلى روسيا في يناير بعد تعرضه لتسميم يتهم به الكرملين.

فقد حظر القسم الأكبر من حركته بتهمة "التطرف"، وأرغم عددا من حلفائه الأساسيين على الرحيل إلى المنفى أو فرضت عليهم الإقامة الجبرية أو حظر عليهم الترشح.

والخميس أعلنت لجنة التحقيق الروسية النافذة أنها فتحت تحقيقا بحق 11 شخصا، ستطلب سجنهم بتهمة الدعوة عبر تليجرام إلى "اضطرابات حاشدة" خلال الانتخابات.

ودعى 108 ملايين روسي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب (الدوما) الـ450، نصفهم عبر نظام القائمة النسبية والنصف الآخر عبر الغالبية.