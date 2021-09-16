الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

مسجد فرعوني في الفيوم (إنفوجراف)

مسجد فرعوني في الفيوم
مسجد "فرعوني" في الفيوم

مسجد بزخارف فرعونية يثير الجدل في مصر.. ما القصة؟

 

ضجة بنقاشات ساخنة بعد تداول صور لمسجد تحت الإنشاء 

لماذا: لآنه مزين بنقوش وزخارف فرعونية

أين: في محافظة الفيوم

الموقف: تباين  في الآراء بين مؤيد ومعارض

رأى البعض أن الفكرة لا تتعارض مع الحضارة الإسلامية

وأخرون قالوا: المعمار الإسلامي غني بزخارف هندسية تغني عن النقوش الفرعونية

التواصل الاجتماعي:

علقت مستخدمة: "الحضارة المصرية حضارة عريقة 

والحضارة الإسلامية لها طرازها الخاص

 والحضارة الفرعونية جزء لا يتجزأ من قوميتنا"

رد الأوقاف: 

المتحدث الرسمي باسم الوزارة:

يجب تقديم طلب للوزارة أولا للموافقة على بناء أي مسجد

مدرس مساعد بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة :

لا مبرر من استدعاء الحضارة الفرعونية على المساجد

المصريون لم يعتادوا التأثر بنماذج أو رموز لها علاقة بحضارة أخرى

معايير تصميم المساجد:

المسجد يبنى حسب الزمن المعاصر

عمارة المساجد لها شكل محدد في المآذن والمحاريب والتفاصيل المعمارية

تختلف تدريجيا مع الزمن

أول مسجد في مصر، وهو مسجد عمرو بن العاص، خال تماما من التفاصيل الزخرفية

ليس الأول:

أن المسجد الذي يبنى في الفيوم ليس الأول من نوعه بنقوش فرعونية

ففي محافظة الأقصر جنوبي مصر

 يوجد مسجد سيدي أبي حجاج الأقصري الذي دشن في قلب معبد الأقصر

 ويرجع تاريخه للعصر الأيوبي وتحديدا عام 1286.

ويمزج المسجد في تصميمه بين الحضارة الإسلامية والحضارة المصرية القديمة

ويعد مقصدا للسائحين فضلا عن كونه مزارا للآلاف من الصوفيين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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