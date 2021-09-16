الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التوصل لاتفاق ملزم.. أبرز رسائل وزير الخارجية ونظيره الكونغولي حول سد النهضة

وزير الخارجية
وزير الخارجية

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الكونغولي كريستوف لوتوندولا الذى يزور القاهرة حاليا في جولة بدأها بالسودان أمس الأربعاء في إطار وساطة الكونغو في ملف سد النهضة.

وترصد الدستور أبرز رسائل وزير الخارجية ونظيره الكونغولي اليوم:

أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

قال وزير الخارجية إنه تم التشاور حول سد النهضة، وذلك بعد البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن لاستئناف مفاوضات سد النهضة، مؤكدا ثقة مصر بالكونغو فى العملية التفاوضية لاستئناف المفاوضات تفعيلا لبيان مجلس الأمن بمشاركة نشطة للمراقبين الدوليين، وأهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول قواعد ملء تشغيل سد النهضة الإثيوبى.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تثق فى حكمة وقيادة الرئيس الكونغولى مضيفا أن لديه القدرة والإرادة للتوصل لاتفاق حول مشكلة سد النهضة المستمرة منذ عقد كامل، لافتا إلى أن البيان أكد على عنصر الوقت والعمل بشكل سريع للتوصل لاتفاق قانونى ملزم، موضحا أنه فى حال توفر الإرادة السياسية يمكن التوصل لاتفاق.

مصر تسلمت رؤية الكونغو لاستئناف المسار التفاوضي

وأكد وزير الخارجية أن هناك إمكانية الخروج من هذه الأزمة، مضيفا أن مصر تلقت رؤية من الرئاسة الكونغولية لاستئناف المسار التفاوضى، مؤكدا أن ما يطرح سيخضع لدراسة معمقة وما من شأنه المساهمة بشكل إيجابى.


جدول زمني للعملية التفاوضية

وكشف وزير الخارجية أن الكونغو وضعت جدول زمني في العملية التفاوضية، موضحا أهمية تحديد النطاق الزمني للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم، وهو ما أكد عليه بيان مجلس الأمن، مشددا على أهمية وجود إطار زمني للمفاوضات.

وشدد وزير الخارجية سامح شكرى، على أهمية وجود كافة الضمانات بين الأطراف الدولية، واتصالا بقضية لا يجب التعامل بحسن النية فقط، لكن يجب وجود ضمانات للتوصل لاتفاق واضح، ولا يوجد لبس في التنفيذ. 

 

الكونغو تشيد بالمحادثات مع الجانب المصري

وأكد وزير خارجية الكونغو كريستوف لوتوندولا، أن المحادثات التى جرت مع الجانب المصرى إيجابية، وستساعد لإيجاد حل لازم لسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وقال لوتوندولا أن زيارته للقاهرة وأديس أبابا والخرطوم، تأتي بتوجيه من الرئيس الكونغولي لحمل رسالة محملة بالأمل والثقة، مشيرا إلى أن رئيس الكونغو يرى ان افريقيا تحتاج للوحدة والاندماج، لافتا لأهمية حل الخلافات من خلال الاتحاد الافريقي.

وشدد على ضرورة جمع الأطراف الثلاثة في اسرع وقت ليتم حل القضية بين البلدان الثلاثة، ونريد توسيع مجالات التفكير من خلال المراقبين وكافة الهيئات التي تساهم في دعم افريقيا.

وشدد وزير خارجية الكونغو أيضا على مبدأ أساسي، وهو أن الدول الميسرة عليها التقريب بين الدول، موضحا أن حل الخلاف مرحب به، سواء الامم المتحدة والدول الأعضاء والبيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن مهم جدا، موضحا أن الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي هي التي تتوسط في المفاوضات والمراقبين في المفاوضات يعرفون ان هذا الملف يحتاج للدفع. 


استمرار المشاورات حول قضية سد النهضة

وأوضح وزير خارجية الكونغو انه في ظل وجود مشاورات يجب التوقيع على وثيقة او اتفاق بين البلدين في نهاية المطاف، مشددا على أهمية حل المشكلات، ووجود ضمان بأن كافة الأطراف ستلتزم بما تم الاتفاق عليه.

وثمن لوتوندولا، الموقف المصرى الداعم لبلاده من عقود، لافتا لتوقيع عدد من الاتفاقات مؤخرا بين البلدين، مؤكدا على أهمية إعادة الثقة بين البلدين. 

التشاور مصر السفير سامح شكرى البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية كريستف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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