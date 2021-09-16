تفاصيل ارتكاب سيدة حادث بسيارة زوجها دون علمه

أعلنت أجهزة الأمن نتائج فحص ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن حادث تصادم في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" بشأن حادث تصادم بحلوان بالقاهرة، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري حضر لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة صاحب محل ملابس – مقيم بدائرة القسم قرر تضرر من قائد سيارة "لا يعلم بياناتها" للاصطدام به وإحداث إصابته بكسر باليد اليمنى حال سيره أمام العقار سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد السيارة ملك أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة مالك السيارة المشار إليه "ربة منزل – مقيمة بذات العنوان" وباستدعاء الأخيرة ومواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بقيامها بتوصيل المجني عليه لإحدى المستشفيات بحلوان عقب حدوث الواقعة إلا أنه انصرف من تلقاء نفسه.