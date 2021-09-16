الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد زيارة رسمية.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يغادر الدوحة

المنفي يغادر الدوحة
المنفي يغادر الدوحة

غادر رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الدكتور محمد المنفي، الدوحة ظهر اليوم الخميس، بعد زيارة رسمية أجراها مؤخرًا لدولة قطر.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، كان في وداعه والوفد المرافق لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي، الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة القطري.

لقاء الأمير تميم

وخلال زيارته للدوحة، عقد الدكتور محمد المنفي، جلسة مباحثات رسمية مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بالديوان الأميري صباح أمس.

وتم خلال الجلسة، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى خلال الجلسة مناقشة الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن شكره وتقديره لأمير قطر، على دعم دولة قطر المتواصل لدولة ليبيا وشعبها.

من جانبه، أكد الأمير تميم بن حمد آل ثاني، دعم دولة قطر المتواصل لما من شأنه وحدة ليبيا واستقرارها.

وحضر الجلسة عدد من الوزراء القطريين، بالإضافة إلى أعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس المجلس الرئاسي الليبي.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى قطر الدوحة الامير تميم بن حمد آل ثاني

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وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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