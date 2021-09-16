برلماني: جولة آئمة السودان بالغردقة ترويج للسياحة.. و«جمعة» يفكر خارج الصندوق

اعتبر الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، تنظيم وزارة الأوقاف المصرية زيارة ميدانية لأئمة وواعظات السودان المشاركين في الدورة التدريبية المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية لمدينة الغردقة، بمثابة أكبر حملة ترويجية ودعائية للسياحة والآثار المصرية.

ووجه عبدالحميد، في بيان اليوم، تحية تقدير واحترام للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي نجح بكل كفاءة واقتدار في أن يجعل دور وزارة الاوقاف ولأول مرة في تاريخ هذه الوزارة المهمة مسانداً وداعماً بكل قوة لمختلف الوزارات والمؤسسات بالدولة، مؤكداً انه ولأول مرة أيضاً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى نرى التعاون والتنسيق والتناغم والعمل المشترك بين جميع الوزراء في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف دائماً يفكر من خارج الصندوق ويسخر جميع إمكانيات الوزارة بجميع مؤسساتها وهيئاتها وقطاعاتها لخدمة مصر وشعبها في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والجماهيرية وغيرها، مؤكداً أن من جميع القيادات والأئمة والدعاة والواعظات وجميع من ينمون لهذه الوزارة أصبحوا يشعرون بالفخر والسعادة بالانتماء لهذه المؤسسة العريقة والتى كان ولايزال وسيظل لها دورها الكبير والملموس في خدمة مصر وقائدها وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية؛ خاصة أنها تقدمت الصفوف في مواجهة جميع التيارات والجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية وفضحتهم أمام العالم كله وأفشلت جميع محاولاتهم في المتاجرة بالدين الإسلامي الحنيف كذباً وزراً وهو برئ من جميع أعمالهم الإرهابية والدموية إلى يوم الدين.

وتنظم وزارة الأوقاف المصرية زيارة ميدانية لأئمة وواعظات السودان المشاركين فى الدورة التدريبية المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية لمدينة الغردقة يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أنه من المقرر أن تشمل الجولة عددًا من الفعاليات منها الاجتماع مع كل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بديوان عام المحافظة فى لقاء يضم أيضًا قيادات الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، وذلك صباح الجمعة 17-9-2021، ويؤدون صلاة الجمعة بمسجد الميناء، مع زيارة المركز الثقافى لغات بمسجد الميناء.



وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار عدد من الزيارات الميدانية شملت مساجد السيدة نفسية والإمام الحسين والأزهر الشريف، إضافة إلى زيارة بعض المتاحف التى سيتم تنظيمها خلال الأسبوع المقبل، جمعًا بين المحاضرات العلمية المتميزة والزيارات الميدانية لبعض المساجد والمتاحف والمدن السياحية.