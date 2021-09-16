المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم «media hub» عن «لعبة نيوتن» 22 نوفمبر

وجه رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، الدعوة لمسئولي شركة "media hub سعدي جوهر" لحضو حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الأنسان لعام 2021.

وكشف المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن إقامة الحفل في يوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر المقبل بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية انطلاقا من دوره في مجال نشر الثقافة بين مختلف طوائف المجتمع ونظرا لما للدراما التلفزيونية من دور هام في تشكيل وعي وثقافة الشعب المصري بما يؤثر على المجتمع سلبا وإيجابا.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم صناع الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان والتي يأتي على رأسها مسلسل "لعبة نيوتن" الذي قدمته الشركة في شهر رمضان الماضي وحظي بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور ومثل حالة فريدة عن بقية الأعمال الأخرى التي قدمت في نفس العام.

وجاء اختيار "لعبة نيوتن" بعد قيام المجلس بتقييم جميع الأعمال الدرامية في العام من قبل لجنة متخصصة من النقاد الذين أشرفت عليهم لجنة الثقافة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وعلى صعيد آخر، أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بأداء منى زكي الذي وصفوه بالمبهر وآخرون وصفوا منى زكي بالممثلة المحترفة. ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان!، وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان. ويتصدر بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.