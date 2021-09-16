الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية

مصطفى وعبد الحميد
مصطفى وعبد الحميد الدبيبة

بدأت قبل قليل اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بمقر مجلس الوزراء المصري بجاردن سيتي، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وعبد الحميد الدبيبة، رئيسا وزراء البلدين. 

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم عقد لقاء ثنائي بين الدكتور مصطفي مدبولي، وعبد الحميد الدبيبة، اليوم، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء الجانبين المصرى والليبى.

كذلك من المقرر أن يتم فى ختام المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون فى مجالات مختلفة.

كان استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمطار القاهرة الدولي، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حيث أٌجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الليبي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وصل القاهرة في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من وزراء الحكومة الليبية، ووفدا فنيا من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية، لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.

والتقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أبوبكر محمد الغاوى، وزير الإسكان والتعمير الليبى، والوفد المرافق له، لعرض التجربة العمرانية المصرية فى مختلف المجالات، سواء فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير المخططة، ومشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، وإنشاء المدن الجديدة، وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحى للسكان، قبل اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور عاصم الجزار، بوزير الإسكان والتعمير الليبى، والوفد المرافق له، مؤكداً استعداد الدولة المصرية لنقل خبراتها الكبيرة فى تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وإنشاء المدن الجديدة، وغيرها من مشروعات التنمية العمرانية، لأشقائنا الليبيين وذلك فى إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وتناول وزير الإسكان، التجربة المصرية في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية كاملة التشطيب لأهالينا قاطنى المناطق العشوائية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير تلك المناطق على مستوى الجمهورية، وكذا تم عرض مشروعات التطوير بالقاهرة، التى تم وجار تنفيذها، ومنها بحيرة عين الصيرة، ومنطقة سور مجرى العيون، ومنطقة مثلث ماسبيرو، وممشى أهل مصر على كورنيش النيل، وتطوير ميدان التحرير، وغيرها.

واستعرض الوزير، ما تبذله الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من جهد فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ورفع نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي فى المناطق الريفية، حيث تم رفع النسبة من 11 ٪ عام 2014 : لما يقرب من 40 ٪ حالياً، كما يجري تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتى تهدف إلى توصيل خدمات الصرف الصحي لكامل الريف المصري.

مصر وليبيا اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مدبولي والدبيبة الدكتور مصطفى مدبولي عبد الحميد الدبيبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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