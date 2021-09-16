«ابتسامات مبتسرة» لـ فتحي إسماعيل.. مجموعة قصصية تناقش هموم المجتمع

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب المجموعة القصصية "ابتسامات مبتسرة " للكاتب الروائي الشاب فتحي إسماعيل، وجاء الكتاب في صفحة 140 من القطع المتوسط، والكتاب مجموعة قصصية، تترواح من حيث التصنيف ما بين القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا وما يسمى بالومضة القصصية.

وقال الروائي فتحي إسماعيل لـ"الدستور": “كتبت نصوص هذه المجموعة على مدار العشرين عاما الماضية، ومن حيث الموضوع انقسمت المجموعة إلى 5 أقسام لكل قسم من هذه الأقسام، عنوان مستقل معنون بابتسامة”.

وأضاف: "تتناول في مجملها الهم الذاتي والنفسي، والهم العام على تعدد مستوياته، عاطفي، وسياسي، واجتماعي، وأدبي، وتلك الابتسامات التي وقف أمام تحقيقها ومنع اكتمالها القدر أو الحظ أو الظروف، فأصبحت تشبه الأطفال الذين يولدون مبتسرين أي ناقصي بعض الوظائف أو الأعضاء، فباتت مبتسرة غير مكتملة، ومن زاوية أخرى هي الأحلام والآمال التي لم يقدر لها التحقق".

يذكر أن فتحي إسماعيل كاتب روائي مصري حصل على جائزة إحسان عبدالقدوس عن روايته "هي عصاي".