بعد تشكيل تحالف «أوكوس».. أستراليا توجه دعوة حوار مفتوح للصين

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الخميس، إن بلاده تواصلت مع الصين ودول المحيطين الهندي والهادئ الأخرى لمناقشة تحالف "أوكوس" الجديد وأرسلت إلى بكين دعوة مفتوحة لمناقشة قضايا أخرى.

ونقلت قناة "نيوز 9" عن رئيس الوزراء الأسترالي موريسون، قوله "تحدثت مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، و(رئيس وزراء اليابان) يوشيهيدي سوغا الليلة الماضية".

وأضاف "موريسون"، "هناك دعوة مفتوحة للرئيس الصيني (شي جين بينغ) لمناقشة قضايا أخرى، أستراليا منفتحة على مناقشة القضايا ذات الأهمية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، وتابع أنا أؤمن وآمل أن نتشارك نفس الهدف المتمثل في تحقيق السلام بين المحيطين الهندي والهادئ، بحيث يتم فهم واحترام سيادة الدول واستقلالها وتمكين مواطنيها من الازدهار".

ورفض رئيس الوزراء التلميحات بأن تحالف "أوكوس" يمكن أن يُنظر إليه من قبل الحكومة الصينية على أنه "تحرك استفزازي"، حسبما نقلت شبكة “روسيا اليوم” عن قناة “نيوز9”.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، أمس الأربعاء، تأسيس شراكة أمنية جديدة بين الدول الثلاث في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما يشمل مساعدة أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، في ظل تنامي النفوذ الصيني في المنطقة.

كما أعلنت أستراليا، اليوم الخميس، انسحابها رسميا من صفقة شراء غواصات من فرنسا، وقال رئيس الوزراء الأسترالي: “إن بلاده لن تمضي في صفقة الغواصات مع فرنسا، وبدلا من ذلك ستطلق شراكة أمنية، وصفها بالتاريخية، مع الولايات المتحدة وبريطانيا”، مشيرا إلى أن بلاده ستحصل في إطار هذه الشراكة على غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وأوضح خلال مؤتمر عبر الفيديو، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن "القرار الذي اتخذناه بعدم الاستمرار في صفقة الغواصات الفرنسية، والسير في طريق جديد، ليس تغييرا في الرأي، لكنه تغيير في الاحتياجات".