تجنبا للذروة.. برلمانية تناشد المواطنين التسجيل لتلقي لقاح كورونا

أشادت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بالحملة التي أطلقتها رئاسة مجلس الوزراء بعنوان "معًا نطمئن.. سجل الآن"، لتشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وقالت البرلمانية، إن الحملة تستهدف في الأساس الحفاظ على صحة المواطنين لا سيما مع الموجة الرابعة للفيروس والتي أوشكت على الدخول في الذروة ومن ثم أصبح التطعيم وأخذ اللقاح سلاحاً هاما في مكافحة الفيروس.

وناشدت رمزي، في بيان لها، جموع المواطنين بضرورة الاستجابة لهذه الحملة والتفاعل معها وسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح أمانا وسلاما على جميع الأسر المصرية ولتضافر الجهود بين المواطنين والحكومة للمرور من تلك الأزمة بسلام.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، المواطنين بعدم التهاون أثناء التعامل خلال فترة جائحة كورونا الرابعة والإلتزام بكافة التعليمات الوقائية والاحترازية والمحافظة على ارتداء الكمامات وعدم إهمالها لاسيما في الأماكن المزدحمة بالإضافة إلى المحافظة على مسافات التباعد أثناء التعامل خارج المنزل، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وتلاشي تسجيل أعداد إصابات مرتفعة خلال الموجة الرابعة.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني لحجز اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة، إلى جانب 6 سيارات تجوب شوارع محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ثم بقية المحافظات تباعًا، وتستمر لمدة 10 أيام ويقوم فريق التواصل المجتمعي بالرد على كل الاستفسارات الخاصة بالتطعيم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.