خليل زاد: الأفغان أنفسهم تسببوا في هذا الوضع في أفغانستان

قال الممثل الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد إن الشعب الأفغاني نفسه تسبب في وجود هذا الوضع في البلاد، متهما الرئيس السابق أشرف غني بعرقلة الانتقال السلمي.

وأضاف زلماي خليل زاد -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الخميس- أن هروب أشرف غني أفشل مخطط الانتقال السلمي للسلطة ومن ثم تسبب في دخول طالبان إلى كابول.

وأشار المبعوث الخاص إلى أن أفغانستان السابقة لم تكن مستعدة لمحادثات السلام وأضاف أنه لا ينبغي تحميل الولايات المتحدة مسؤولية فشل الحكومة الأفغانية.

وقال إنه وفقا للمخطط المحدد، كان من المفترض أن يبقى أشرف غني في أفغانستان كرئيس للبلاد لكنه لم يفعل ذلك.

وألقي زلماي خليل زاد باللوم على الحكومة الأفغانية السابقة في الانهيار حيث في حين اتهم الشعب والمسؤولون الأفغان السابقون خليل زاد بازدواجية المعايير فيما يتعلق بالسلام في أفغانستان .

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنرج، هاتفيا، وجهات نظرهما حول المضي قدما في المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو، وتطورات الأوضاع في أفغانستان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن بلينكن وستولتنبرج أكدا استمرار الدعم الجماعي لشعب أفغانستان.

جدير بالذكر أن المفهوم الاستراتيجي الجديد لا يتعلق فقط بتغيير حلف الناتو، وإنّما يتعلق بالطريقة التي يُنظر بها لحلف الناتو، الأمر الذي يتطلب تواصلًا أعمق. ويجري العمل على المفهوم الاستراتيجي الجديد لاعتماده في قمة الناتو 2022.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن أي إشارة إلى أن المنظمة الدولية يمكنها حل مشكلات أفغانستان "ضرب من الأوهام" وإن قدرتها على التوسط من أجل تشكيل حكومة أكثر شمولاً محدودة، وفقا لفرانس برس.