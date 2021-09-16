اليوم.. مصر تُشارك في ورشة عمل حول اتفاقية تكنولوجيا المعلومات

تشارك مصر عن بُعد، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ورشة عمل حول اتفاقية تكنولوجيا المعلومات، تنظمها منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس، في جنيف.



وستناقش ورشة العمل التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبحث كيف ساعدت تجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البلدان في جميع أنحاء العالم في مكافحة الجائحة.

وستتيح ورشة العمل فرصة للمسؤولين الحكوميين للتواصل مع القطاع الخاص وممثلي صناعة تكنولوجيا المعلومات بشأن التجارة التي تغطيها اتفاقية تكنولوجيا المعلومات وكيفية الاستفادة من الاتفاقية كأداة للتنمية.



وستوفر ورشة العمل منصة لتبادل الخبرات ومناقشة كيف كان لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فوائد اجتماعية واقتصادية، إلى جانب الفرص والتحديات المتعلقة برقمنة الاقتصاد العالمي. هذا بالإضافة إلى مناقشة آفاق وتحديات التوسع في التجارة في منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمشاركة في الاتفاقية والعمل المستقبلي المحتمل بشأن الحواجز غير الجمركية.



تأسست منظمة التجارة العالمية عام 1995، وهي أكبر منظمة اقتصادية دولية في العالم، تضم 164 دولة عضوًا تمثل أكثر من 96٪ من التجارة العالمية والناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويتمثل الهدف الرئيسي للمنظمة في مساعدة أعضائها على استخدام التجارة كوسيلة لرفع مستويات المعيشة وخلق فرص العمل.

في نفس السياق تشارك مصر عن بُعد، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع السابع لفريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بقرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات والإعلان والأوليات المواضيعية، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات يومي 15 و16 سبتمبر في مدينة برازيليا، البرازيل.

وكانت قد تمت الموافقة على تشكيل فريق عمل تابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات ومعني بقرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات والإعلان والأوليات المواضيعية واختصاصاته خلال الاجتماعين الافتراضيين للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات اللذين انعقدا في الفترة من 2 إلى 5 يونيو 2020 ويوم 16 يونيو 2020.



وتتمثل اختصاصات فريق العمل في استعراض قرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وبحث عددها وموضوعها والنظر في تبسيطها لتجنب التكرار والازدواجية مع قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين. هذا بالإضافة إلى مواءمة الأولويات المواضيعية لقطاع تنمية الاتصالات والمبادرات الإقليمية المقترحة والمسائل المقترحة للجان الدراسات، مع مراعاة مقترحات لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات ونتائج الاجتماعات الإقليمية التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 والمتعلقة بأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ومع مراعاة النظر في خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات والتي يتولى الاتحاد المسؤولية عنها.



هذا ويختص فريق العمل أيضًا باقتراح عناصر وتقديم توصيات إلى أعضاء الاتحاد بشأن مشروع الإعلان المستقبلي، كذلك إبلاغ الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات عن نتائج أعماله.



وجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات تأسس عام 1865 وهو هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تختص بالقضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو إحدى أقدم الهيئات العالمية القائمة.





