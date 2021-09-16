بعد خروجه من الجيم.. وفاة شاب بقرية ميت حواى بالغربية

سادت حالة من الحزن والأسى بين أهالى قرية ميت حواى، التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، بعد أن فوجئت أسرة الشاب أحمد ناصر، 16 عاما طالب بالصف الثانى الثانوى الأزهرى بمعهد بميت حواى، بوفاته نتيجة أزمة قلبية مفاجئة ألمت به، بعد عودته إلى منزله عقب ممارسة الرياضة داخل إحدى صالات الجيم بالقرية.

وأكد أهالي القرية أنه كان من الشباب المشهود لهم بالسمعة الطيبة والأخلاق الحميدة، وأن موته كان فاجعة كبيرة لأسرته وأصدقائه، حيث كان لا يعاني من أي أمراض بالقلب أو غيرها، وتم استدعاء الأطباء لتوقيع الكشف الطبي عليه وأكدوا وفاته نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وشيع أهالي القرية جثمان الشاب في موكب جنائزي مهيب، شارك فيه كل أهالي القرية والقرى المجاورة حزنا على وفاته المفاجئة.