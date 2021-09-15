البابا تواضروس يتحدث عن مفهوم الأرض فى اجتماع الأربعاء

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة.

وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن قداسة البابا تواضروس الثاني استكمل تأملاته في مزمور ٣٧ التي بدأها منذ أسبوعين حيث تناول وصية "اسْكُنِ الأَرْضَ" الواردة بالعدد ٣ من المزمور وأعطى من خلالها درسًا عن مفهوم الأرض في الكتاب المقدس وعلاقة الأرض بالله والإنسان والشيطان من المفهوم الكتابي.

وأضاف القمص موسي إبراهيم أن البابا بدأ الأسبوع قبل الماضي سلسلة جديدة من العظات من خلال مزمور ٣٧ الذي يمتلئ بالوصايا، حيث يتناول قداسته على مدار عدة أسابيع تحت عنوان "دروس في الحكمة".