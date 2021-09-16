الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالأرقام.. 3 منافذ حدودية تتقاسم خريطة الصادرات المصرية

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ميناء الاسكندرية جاءت فى المرتبة الأولى بين المنافذ الحدودية من حيث قيمة الصادرات المصرية والتى بلغت 5.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2021 بنسبة 28.4%  من إجمالى الصادرات مقابل 3.6 مليار دولار خلال النضف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار.

 

وجاء ميناء السويس فى المرتبة الثانية بصادرات بلغت قيمتها 4.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 2.6 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.7 مليار دولار، يليه الصادرات عبر المطارات بقيمة 3.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2021 مقابل 3.5 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 100 مليون دولار.

 

كما بلغت قيمة الصادرات عبر ميناء الدخيلة 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 938.2 مليون دولار خلال النصف المناظر من العا م السابق عليه، بزيادة قدرها 362.7 مليون دولار، كما بلغت الصادرات عبر ميناء دمياط 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 968.4 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 217.5 مليون دولار.

 

بينما تذيلت المنافذ الحدودية، ميناء القصير بصادرات بلغت قيمتها 6.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 8.056 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.5 مليون دولار، والحدود الغربية بقيمة 178.6 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 79.7 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 98.9 مليون دولار.

 

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.94 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 4.07 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 27.8 ٪.
 

وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 49.2٪ حيث بلغـت 3.61 مليار دولار خلال شهر يونيه  2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (لدائن بأشكالها الأولية  بنسبة  78.0  ٪  ، ملابس جاهزة بنسبة 54.6 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة  53.1  ٪، فواكه طازجه بنسبة 13.8 ٪).

 

وارتفعت  قيمـة الـواردات بنسبة 0.9٪ حيث بلغـت 6.55 مليار دولار خـلال شهر يونيو 2021 مقابل   6.49  مليار  دولار لنفس الشهر من  العام السابق.
 

الاحصاء صادرات ميناء مصر واردات الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

سقوط فتاة من الطابق السادس داخل مول سيتى ستارز (فيديو)

مفاجأة جديدة.. جثث ضحايا «سفاح قنا» منذ 120 يومًا داخل منزله

ربة منزل تذبح زوجها وتلقى جثته فى مصرف بالقليوبية

سعر صرف الدولار الأمريكى اليوم الخميس 16-9-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

صور

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

محطة تل أبيب

المزيد

الأسرى يعلقون التصعيد بعد رضوخ إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم

الأسرى الفلسطينيون المعتقلون بعد فرارهم يشتكون من تعرضهم للتعذيب

«خطة الضغط».. إسرائيل تكشف عن هدفها فى غزة