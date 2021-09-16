بالأرقام.. 3 منافذ حدودية تتقاسم خريطة الصادرات المصرية

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ميناء الاسكندرية جاءت فى المرتبة الأولى بين المنافذ الحدودية من حيث قيمة الصادرات المصرية والتى بلغت 5.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2021 بنسبة 28.4% من إجمالى الصادرات مقابل 3.6 مليار دولار خلال النضف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار.

وجاء ميناء السويس فى المرتبة الثانية بصادرات بلغت قيمتها 4.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 2.6 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.7 مليار دولار، يليه الصادرات عبر المطارات بقيمة 3.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2021 مقابل 3.5 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 100 مليون دولار.

كما بلغت قيمة الصادرات عبر ميناء الدخيلة 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 938.2 مليون دولار خلال النصف المناظر من العا م السابق عليه، بزيادة قدرها 362.7 مليون دولار، كما بلغت الصادرات عبر ميناء دمياط 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 968.4 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 217.5 مليون دولار.

بينما تذيلت المنافذ الحدودية، ميناء القصير بصادرات بلغت قيمتها 6.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 8.056 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.5 مليون دولار، والحدود الغربية بقيمة 178.6 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 79.7 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 98.9 مليون دولار.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.94 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 4.07 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 27.8 ٪.



وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 49.2٪ حيث بلغـت 3.61 مليار دولار خلال شهر يونيه 2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78.0 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبة 54.6 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 53.1 ٪، فواكه طازجه بنسبة 13.8 ٪).

وارتفعت قيمـة الـواردات بنسبة 0.9٪ حيث بلغـت 6.55 مليار دولار خـلال شهر يونيو 2021 مقابل 6.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

