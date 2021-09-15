الخميس 16 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

فتح باب إعادة القيد لمستنفدى مرات الرسوب بجامعة الأزهر لمدة أسبوعين

د. الشربيني
د. الشربيني

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل إلكترونيًّا لطلاب وطالبات إعادة القيد ومستنفذي مرات الرسوب بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى طلاب وطالبات السنوات السابقة الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم العام الماضي، لمدة أسبوعين.

وقال الشربيني إن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا يأتي في إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نحو التحول الرقمي تماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإليكم رابط التسجيل:  
azu.edu.eg/azharsr.

الدكتور محمد الشربيني رئيس جامعة الأزهر كليات جامعة الأزهر بالقاهرة فتح باب التسجيل إلكتروني ا محمد المحرصاوي

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