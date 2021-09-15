فتح باب إعادة القيد لمستنفدى مرات الرسوب بجامعة الأزهر لمدة أسبوعين

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل إلكترونيًّا لطلاب وطالبات إعادة القيد ومستنفذي مرات الرسوب بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى طلاب وطالبات السنوات السابقة الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم العام الماضي، لمدة أسبوعين.

وقال الشربيني إن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا يأتي في إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نحو التحول الرقمي تماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإليكم رابط التسجيل:

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