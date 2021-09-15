إصابة 9 إثر وقوع حادث انقلاب سيارة في البحيرة

أصيب 7 بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، عند الكيلو ٩٠ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة، بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي مصر/ الاسكندريه عند الكيلو 90 بدائرة مركز شرطة وادى النطرون

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة وادى النطرون لمكان الحادث وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة كل من "أحمد محمد إبراهيم "١٦ سنة مقيم بقرية البريجات مركز كوم حماده مصاب بسحجات متهتكة بالكتف الايمن "مصطفى جمال طه "١٦ سنة مقيم بقرية البريجات مركز كوم حماده، مصاب بجرج قطعى بالكوع الأيمن،" محمد أحمد مبروك "١٦ سنة مقيم بقرية البريجات مركز كوم حماده مصاب بجرح سطحى باليد اليمنى ،و"رجب عادل البنا "٢٣ سنة مقيم بقرية البريجات مركز كوم حمادة مصاب بكدمه بالكتف الايمن و الظهر،و " محمد مصطفى رجب "١٧ سنة مقيم بقرية البريجات مركز كوم حماده ،مصاب بسحجات متهتكه بالذراع الأيمن ،"عبد السلام محمد عبد السلام " ١٥ سنة مقيم بمدينة السادات محافظة المنوفية مصاب بسحجات متهتكة بالذراع الأيمن ،"عطر شان عبد الغفور حشاد "٤٦ سنة مقيم بقرية البريجات مركز كوم حماده مصابة بكدمات و سحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المصابين.

تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.