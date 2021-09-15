إصابة 6 أشخاص فى حادثين متفرقين ببنى سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادثين متفرقين بالطريقين الصحراوي الشرقي والزراعي بمحافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادثين متفرقين أولهما انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وفى الحادث الثاني تصادم دراجة بخارية مع توك توك، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتوجيه رجال المرور لتسيير الحركة.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مكان الحادث، حيث تبين أن المصابين وهم صبره شكري عبدالرحيم 30 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، ولمياء ياسر خلف سنة ونصف السنة، مصابة بجرح بالذراع اليسرى، وياسر خلف عبدالعظيم، 33 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمون بأسيوط.

وفى الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجة بخارية مع توك توك بطريق مصر أسيوط - الزراعي أمام قرية الشيخ على التابعة لمركز بنى سويف.

وتبين أن المصابين وهم بدوي محمد هاشم 33 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومصطفى أحمد سيد 35 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومختار جابر محمود 29 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليسرى، وجميعهم مقيمون بمركز ناصر.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد تتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.