الكنيسة اللاتينية تحتفل بعيد وتذكار مريم البتول

تحتفل الكنيسة اللاتينية في مصر، برئاسة الأنبا كلاوديو لوراتي، الأربعاء، بعيد وتذكار مريم البتول المتألِّمة.

وللسيدة العذراء مريم عدة أعياد في الكنائس الكلاسيكية سواء كانت أرثوذكسية أو كاثوليكية، لعل أبرزها بحسب تصنيف البابا الراحل شنودة الثالث، في كتابه الشهير "السيدة العذراء":



1 • عيد البشارة بميلادها

2 • عيد ميلاد العذراء

3 • عيد دخولها الهيكل

4 • عيد مجيئها إلى مصر

5 • عيد نياحة العذراء

6 • العيد الشهري للعذراء

7 • عيد صعود جسدها إلى السماء

8 • عيد معجزتها (حالة الحديد)

9 • نعيد أيضًا لبناء أول كنيسة على اسمها في فليبي.

10 • عيد ظهورها في الزيتون

وتكتفي الكنيسة اللاتينية بمصر، في احتفالات اليوم بالقداس الإلهي الذي تقرأ الكنيسة خلاله عدة قراءات كنسية مثل الرسالة إلى العبرانيّين، سفر المزامير ، وإنجيل القدّيس يوحنّا، بينما تُقتبس العظة من دراسة حول الإكرام الحقيقي للعذراء مريم، حملت شعار "مريم تعضدنا في حمل الصّليب" للقدّيس لويس ماري غرينيون دو مونفور وهو واعظ ومؤسِّس جماعات دينيّة عاش في الفترة (1673 - 1716).