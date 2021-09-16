سر غياب سوسن بدر ووزيرة الثقافة عن حفل افتتاح مهرجان إيزيس لمسرح المرأة

أنطلق منذ قليل حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بالمسرح المكشوف بحضور كل من رئيسة المهرجان عبير لطفي وعبير علي والفنان فتحي عبدالوهاب وأحمد كمال بجانب مشيرة خطاب ومشيرة موسى.

حفل افتتاح مهرجان إيزيس

الدستور تكشف سر غياب وزيرة الثقافة ورئيس شرف المهرجان الفنانة سوسن بدر

وشهد حفل الافتتاح غياب كل من الفنانة سوسن بدر رئيسة شرف المهرجان في دورته الأولى بسبب سفرها إلى لبنان، حيث تقوم بتصوير أحد أعمالها الفنية هناك، كما غابت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم بسبب حضورها اجتماعًا لمجلس الوزراء.

حفل افتتاح مهرجان إيزيس

تفاصيل حفل الأفتتاح بحضور شخصيات مسرحية وفنية

بدء الحفل بالسلام الوطني ثم صعدت إحدى الفرق الغنائية الذي قدمت باقة من أشهر الأغاني المصرية التراثية، وأثارت إعجاب ضيوف المهرجان المصريين والأجانب، ثم صعدت الإعلامية منى سلمان مقدمة حفل الافتتاح إلى المسرح للإعلان عن افتتاح المهرجان.

حفل افتتاح مهرجان إيزيس

تفاصيل عروض المهرجان في دورته الأولي ويشارك 16 عرض من 9 دول

شارك في المهرجان 16 عرضا مسرحيا من 9 دول مختلفة وهى مصر وسوريا وتونس والأردن واليابان وألمانيا والبرازيل ورومانيا وروسيا.

يقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع جمعية يهمني الانسان وإيفنت هاوس ومركز التحرير الثقافي ومعهد جوته الألماني والمجلس الثقافى البريطانى والسفارة الهولندية بالقاهرة وتجمع تماسي للفنون الأدائية والتحرير لاونج وشركة المشرق وستوديو عماد الدين وساحة روابط وساحة كلتوجراف وسامى أمين وجمعية الجيزويت وفندق فلامنكو.