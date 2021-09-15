هل تواجه الحيوانات الغريبة خطر الانقراض بسبب العائلات البريطانية؟

حذر تقرير بريطاني، من أن قوانين الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة الغريبة تحتاج إلى إصلاح جذري لمنع الحيوانات من الانقراض في البرية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فان مؤسسة Born Free Foundation وRSPCA تريد أن يختار الجمهور الحيوانات الأليفة من قائمة الحيوانات المسموح بها، بدلاً من حظر الأنواع الخطرة أو المهددة على أساس كل حالة على حدة.

ووجد التقرير 1.8 مليون من الزواحف والبرمائيات واللافقاريات في منازل المملكة المتحدة، علاوة على ذلك، يتم الاحتفاظ بـ 1.3 مليون طائر داخلي كحيوانات أليفة، و100 مليون سمكة زينة.

وفي عام 2020، تم الإبلاغ عن 6119 حادثة تنطوي على حيوانات غريبة إلى RSPCA.

وكانت أنواع الزواحف التي يتم تداولها كحيوانات أليفة أكثر احتمالا بخمس مرات لمواجهة الانقراض في البرية من تلك التي لم تكن كذلك.

وقال رئيس RSPCA كريس شيروود: "هناك حاجة إلى تنظيم أفضل للاحتفاظ بالحيوانات الأليفة الغريبة والاتجار بها، ونقترح أن تأخذ الحكومة في الاعتبار نظام القائمة الإيجابية ".

وتحذر المؤسستان من أنه بسبب نقص المعرفة أو الموارد، غالبًا ما يحرم المالكون حيواناتهم الأليفة من واحد على الأقل من متطلباتهم الأساسية، بما في ذلك المساحة أو الطعام المناسب أو الدفء.

في الوقت الحالي ، يمكن لأي شخص تقريبًا شراء معظم الحيوانات الغريبة والاحتفاظ بها كحيوان أليف، على حد قول المؤسسات.

وبالإضافة إلى المعاناة والضيق الذي لحق بالحيوان، تسببت تجارة الحيوانات الأليفة في تدمير مجموعات كبيرة من الحيوانات البرية النادرة.

وتسبب هذا في انخفاض أعداد الحيوانات البرية بنسبة تصل إلى 75 في المائة في بعض المناطق، والانقراض المحلي في أجزاء من جنوب وجنوب شرق آسيا.

وقال ويل ترافرز أو بي إي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمؤسسة بورن فري: "التشريعات الحالية المتعلقة بالتجارة في الحيوانات الأليفة الغريبة والحفاظ عليها رجعية وغير قادرة على مواكبة أو التنبؤ بالمكان الذي سيركز عليه الطلب في المستقبل".