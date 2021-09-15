رئيس الوزراء: العام الدراسى سيكون منتظماً

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، معرض "أهلاً مدارس" المقام بأرض المعارض بمدينة نصر، خلال الفترة من 16 إلى 30 سبتمبر 2021، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وأيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس ابراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.



وكشف رئيس الوزراء عن استعدادات الحكومة لبدء العام الدراسي الجديد المقرر رسمياً في أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الدولة تتخذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، لذا تحرص الحكومة، على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها تقديم اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمي، من منطلق الحرص على توفير أقصى درجات الأمان لمنع تجدد الاصابات بفيروس كورونا.



وقام رئيس الوزراء بجولة تفقد خلالها كافة أجنحة وأقسام المعرض الموسع لكافة احتياجات طلاب المدارس، كما أجرى أحاديث ودية مع العارضين للتعرف على ما يتم طرحه من منتجات تشكل كافة كافة احتياجات طلاب المدارس، والتأكد من الأسعار والجودة وتوفير كافة متطلبات الطلاب بكافة المراحل.

كما أكد عارضو المنتجات الجلدية أن الأحذية من خامات مصرية وعمالة مصرية، وأنهم يفتخرون بذلك، وأشاد رئيس الوزراء بالجودة والأسعار.