الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بقيمة تريليون دولار.. اتجاه دولي لزيادة الاستثمار في تنقية المياه ومعالجتها

الاستثمار في المياه
الاستثمار في المياه

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على أزمة المياه الناتجة عن تغيرات الطقس والاحتباس الحراري، مؤكدة أن العالم سيحتاج دائمًا إلى الماء، لذا فهو بالتأكيد استثمار معقول.

وذكرت الصحيفة إن المياه سلعة ثمينة وتزداد ندرة، ما دفع البعض إلى تسميتها "بالذهب الأزرق".

ومن المتوقع أيضًا أن تبلغ قيمة صناعة المياه العالمية تريليون دولار سنويًا في غضون عقد من الزمن.

ومن المفهوم أن تغير المناخ يغير أنماط الطقس لأنه يسبب نقصًا في المياه والجفاف في بعض المناطق، وفيضانات مدمرة في مناطق أخرى، وفقًا للصندوق العالمي للحياة البرية (WWF).

وأكدت الصحيفة أن البرازيل تعرضت هذا العام لأسوأ موجة جفاف تم تسجيلها على الإطلاق، وفي الوقت نفسه، فإن النقص في مدغشقر شديد لدرجة أنه يؤدي إلى مجاعة.

وفي الوقت نفسه، تسببت الفيضانات في ألمانيا وبلجيكا هذا الصيف في وفاة أكثر من 180 شخص.

ويتوقع الصندوق العالمي للطبيعة أنه بحلول عام 2025، قد يواجه ثلثا سكان العالم نقصًا في المياه ما لم يتم العثور على حل.

وقال روب بورجمان، مدير الاستثمار في مستشاري الثروة، إن هناك أموالًا متاحة لمستثمري التجزئة تركز على تعزيز المعالجة المستقبلية وتنقية خدمات المياه.

وتابع: "سيكون هناك عدد قليل من البلدان التي لن تحتاج إلى استثمار المليارات على مدى السنوات العشرين المقبلة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي مع معالجة نقص المياه".

وأوضح أنه كمستثمر، هناك طرق للوصول إلى هذا من خلال مجموعة مختارة من الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) والصناديق التي تعرض لهذه الصناعة المهمة.

وأضاف: "كما هو الحال دائمًا، من الأفضل دائمًا طلب المشورة المالية لضمان تنوع محفظتك بأكبر قدر ممكن من الفعالية".

ويقول إن مؤسسة iShares Global Water ETF تتيح فرصة التعرف على أكبر 50 شركة في سوق الأوراق المالية تعمل في مجال الأعمال المتعلقة بالمياه.

استثمار مياه معالجة امطار فيضانات جفاف المناخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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