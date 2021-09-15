«شغلتك على المدفع برروروم».. أشهر إفيهات إسماعيل ياسين في ذكرى ميلاده

على مدار مسيرته الفنية الحافلة في السينما والمسرح، قدم النجم الراحل إسماعيل ياسين عددا كبيرا من الإفيهات الكوميدية التي علقت في أذهان الجماهير لسنوات طويلة.. وفيما يلي نسلط الضوء على أبرزها:

"فتشني فتش" من فيلم ابن حميدو: يعد واحدًا من أشهر إفيهات النجم الكوميدي الراحل، والذي قدمه خلال فيلم "ابن حميدو" الذي أُنتج في عام 1957، وهو يعتبر أحد أشهر الأفلام الكوميدية في تاريخ السينما المصرية، شارك في بطولته أحمد رمزي وهند رستم وزينات صدقي وعبد الفتاح القصري وتوفيق الدقن.

ومن الإفيهات الشهيرة في هذا الفيلم أيضًا: "تطلع ايه دي يا باز أفندي.. تكونشي شوكولاتة" وأيضًا هناك "والله يا بني مانا شايف".

ومن أبرز الإفيهات التي مازالت عالقة في أذهان الجماهير من فيلم "إسماعيل ياسين في الأسطول": "برروروم.. شغلتك على المدفع برروروم"، و"مخالي شل.. يا جماعة اللى اسمه مخالى يرد ده راجل شرانى وأنا عارفه" في إطار حوار دار بينه وبين رياض القصبجي.

وأيضًا من إفيهات "إسماعيل ياسين في الإسطول"، والذي عُرض عام 1957 وشارك في بطولته أحمد رمزي وزهرة العلا وعبد المنعم إبراهيم: "لا عمر الوحش بيحلو ولا الزفر بينضف"، و"يعنى إيه برطوس".

"جزر".. من فيلم "المليونير"، الذي صدر عام 1950؛ ومن أوبريت "عنبر العقلاء" في نفس الفيلم.. "هتقول ايه يا نيرون سمعنا".

"أنت يا واد سهتني وكلت المتوفي".. من فيلم "حماتي ملاك"، الذي عُرض عام 1959.

من فيلم "الفانوس السحري"، الذي صدر عام 1960: "عفريت من الجن الأخضر.. يا حلاوتك وتبقى حضرتك بقى أخضر مقلم ولا أخضر سادة".

من فيلم "بنت الأكابر".. "نهارك سعيد يا حضرة الافندي لو كنت افندي ونهارك سعيد يا بيه لو كنت بيه"؛ والفيلم صدر عام 1953 وهو بطولة أنور وجدي وليلى مراد.