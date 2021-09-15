«ذا صن» تتوقع إعفاء أندرو من واجباته الملكية بعد فضيحة الاعتداء الجنسي

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الأمير أندرو لن يعود إلى واجباته العامة لأن والدته الملكة اليزابيث الثانية ستدعم قرار شقيقه الأكبر الأمير تشارلز بتهميشه.

وقال مصدر ملكي إن الملكة لن تعارض نجلها الأكبر بعد الآن والذي اقترح إبقاء شقيقه الأصغر دوق يورك بعيدا عن أعين الجمهور بعد فضيحة الاعتداء الجنسي.

ومع ذلك، قالت الخبيرة الملكية أنجيلا ليفين إن الملكة تحب أندرو كثيرا وتستمتع برفقته.

ووصفت ليفين، التي كتبت سيرة ذاتية عن الأمير هاري، أندرو بأنه "ساذج ومتعجرف" حيث يواجه الأمير مشادة قانونية في محكمة مدنية أمريكية.

وفي مقابلة مع جوليا هارتلي بروير على TalkRADIO، قالت إن الملكة استبعدت عودة أندرو إلى واجباته، ولكن القرار ليس قرارها فعلى الرغم من حبها للامير أندرو، الا أنها لن تعارض الأمير تشارلز هذه المرة، فبقية أفراد العائلة المالكة ايضا يرفضون استمرار أندرو في واجباته الملكية.

وانتقد قاض في نيويورك محامي الأمير أندرو لإضاعة الوقت في مسألة قانونية معقدة.

يدعي الفريق القانوني للدوق أنه لم يتم تقديم أوراق القضية له بشكل صحيح في الدعوى المتعلقة بالاعتداء الجنسي، قائلا انه يجب رفض القضية "التي لا أساس لها".

وأمر القاضي لويس كابلان بتأجيل الإجراءات لمدة أسبوع - لكنه بدا غير متأثر إلى حد كبير بالحجة المقدمة.

وقالت فيرجينيا جوفري إنها كانت تبلغ من العمر 17 عامًا عندما تم الاعتداء عليها ما يعني أنها كانت قاصرة بموجب قانون الولايات المتحدة.

وقالت ليفين إنها تعتقد أن اندرو يرغب في العودة إلى واجباته العامة في الحياة الملكية قبل اليوبيل البلاتيني لوالدته.

وتابعت"أندرو يظهر كم هو ساذج ومتغطرس، فهو يؤمن بأنه سيعود لواجباته العامة قبل اليوبيل البلاتيني العام المقبل، متجاهلا القضية".

وفي مقابلة مع بي بي سي في عام 2009 ، ادعى اندرو أنه لا يتذكر مقابلة روبرتس ، وهي الآن تبلغ من العمر 38 عامًا وأم لثلاثة أطفال.