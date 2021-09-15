مبيعات الأجانب تهبط بمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات

دفعت مبيعات المتعاملين الأجانب، مؤشرات البورصة، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11185 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2446 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 13665 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4367 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 2879 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 3889 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 4124 نقطة.