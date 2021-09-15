الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الغامدي: استثمارات سعودية بالاستشارات الفنية لتأهيل المنتجات المصرية

عادل الغامدي
عادل الغامدي

كشف المهندس عادل الغامدي، عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن هناك طلب كبير على المنتجات المصرية حاليا في السوق السعودي خاصة الصناعات الهندسية والنسيجية متوقعا زيادة الطلب بشكل كبير على بعض المنتجات المصرية في السوق السعودي بحلول 2022 مثل أفران الغاز خصوصا مع جائحة كورونا وحرص المستهلك في السعودية على تطبيق الاحترازات حيث أصبح المستهلك أكثر حرصا على توفير الطعام داخل المنزل بدلا عن التواجد في الاماكن العامة والمطاعم والكافيهات بنسبة كبيرة.

وأكد الغامدي أن هناك إقبال كبير على شراء المنتج المصري بالسعودية في ظل تراجع حصص اسواق اخرى الامر الذي يزيد حصة المنتج المصري بشكل جيد مشيرا الي  أن مقياس السعودية تقدم خدماتها من دعم واستشارات فنية او تدريب او زيارات وتدقيق للمصانع والشركات وتأهيل المنتجات وشرح متطلبات المواصفات المعنية بها لهدف تأهيل المصانع حول العالم وليس مصر فقط لدخول منتجاتهم الى السوق السعودي .

وأشار الغامدي إلى ان مقياس السعودية قررت فتح مقر لها بالقاهرة وضخ استثمارات في مجال الابحاث والاستشارات الفنية والمعامل موضحا أن مقياس في السعودية هي الوحيدة التي تقدم خدمات استشارية في مجالها بموجب رخص استشارية صادرة من وزارة التجارة السعودية وتقوم بتأهيل المصانع بمختلف دول العالم للتصدير للسوق السعودي.

وأضاف الغامدي أن مقياس السعودية لديها تواصل وسابقة اعمال طويلة مع الشركات المصرية طوال السنوات الماضية في تقديم الدعم الفني لها للنفاذ بمنتجاتها الى السوق السعودية وتفخر بعدد كبير من عملائها في مصر مثل كريازي وفريش ويونيون اير وتكنو غاز والعبد وغيرها من الشركات والمصانع المصرية المعروفه .

وأشار إلى أنه يوجد عدد من التحديات تواجهه بعض الشركات والمصانع المصرية تكمن في ضمان استمرار محافظة المنتج المصري على جودته فنجد أحيانا وجود تراجع في جودة المنتج وعدم استمرارية تطبيق بنود المواصفات المطلوبه وكذلك وجود تأخير في تنفيذ التعليمات والإرشادات الازمه من قبل مقياس السعودية .

وأضاف الغامدي ان بعض الشركات يعتريها القلق بعد تنفيذ الاشتراطات والمواصفات السعودية على المنتجات المصرية من زيادة التكلفة وعدم منافسة منتجاتهم مؤكدا ان تطبيق المواصفات القياسية يرفع ثقة المستهلك في المنتج ويفتح له أسواق جديده الامر الذي ينعكس إيجاباً على مبيعاته .

ونوه إلى أن  معظم المواصفات القياسية في دول الخليج او الدول العربية هي مقتبسة من المواصفات العالمية والاوروبية مع بعض التعديلات التي تناسب طبيعة كل دولة من أجواء ودرجات حرارة ومتطلبات كهربائيه وفنية وغيرها اما عن المواصفات القياسيه السعوديه لافران الغاز تحديدا فهي تشترط عدد من البنود الهامه منها درجة الامان العالي ومعايير العزل ودرجات الحرارة وغيرها من البنود التي تضمن جودة وسلامة المنتج .

وأكد أن هذه المواصفات تخضع للتحديثات والتطوير المستمر لمواكبه الجديد في انظمة السلامه والتصنيع موضحا  ان بعض المصانع في مصر تعثرت في النفاذ بمنتجاتها الى السوق السعودي وتم التواصل معها وتقديم الاستشارات والعمل على تطبيق المواصفات القياسيه السعودية من خلال شركة مقياس و التي بدأت مع هذه الشركات من الصفر وصولا الى نجاحها في اجتياز وتحقيق متطلبات المواصفات القياسية السعودية وبالفعل حصلت على الاعتمادات اللازمه و صدرت منتجاتها ونجحت في ذلك بشكل جيد .

المنتجات المصرية السعودية السوق مصر العلاقات المشتركة

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