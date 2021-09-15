طلاب مدارس المتفوقين يطالبون بفتح تنسيق المرحلة الثالثة

استغاث طلاب مدارس المتفوقين بالرئيس السيسي وكذلك وزير التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار وطالب طلاب مدارس ستيم عدة مطالب خلال استغاثة تقدموا بها لوزير التعليم العالي، وحصلت “الدستور” على نسخة منها.

1- فتح باب التنسيق لطلبة ستيم مع المرحلة الثالثة واستمرارها لحين ظهور نتيجة الدور التاني.

2- تحديد الحد الادني بالجامعات الخاصة لطلبة ستيم بعد ظهور نتيجة التنسيق الخاص بيهم اسوة بتحديد الحد الادني للجامعات الخاصة لطلبة الثانوي العام بالجامعات الخاصة والاهلية والذي يصل في بعض الجامعات لاقل من التنسيق الحكومي بـ7٪.

3- فتح باب التقديم مرة اخري بالجامعات الخاصة والأهلية والجامعات ذات الطبيعة الخاصة مثل زويل واليابانية والنيل مرة اخري امام طلبة ستيم بالحد الادني الخاص بهم وعمل مرحلة اختبارات خاصة بهم

4 - اعطاء تفاصيل واضحة وصريحة لجميع المنح المعلن عنها سواء علي لسان وزير التعليم العالي باجتماع مجلس النواب واقرارها في مجلس الجامعات الخاصة والاهلية وايضا المجلس الاعلي للجامعات الحكومية والتي تبنت صفحة الوحدة الرسمية اعلان تفاصيلها للاولاد ومازالت مجهولة حتي وقتنا هذا.

5- استكمال المفاوضات علي منح البروتوكول بالجامعة الألمانية والبريطانية والروسية والامريكية والاكاديمية العربية وذلك بطلب منح كاملة وليست جزئية حتي يتم الاستفادة منها حيث إن المنح الجزئية بمثل هذة الجامعات تصبح دون جدوي نظرا لارتفاع مصاريفها والتي يصعب علي معظم طلبة ستيم توفيرها وبالتالي بيتم رفضها من الطلبة ويبقي كأنها لم تكن.

فى سياق منفصل، بدأ مكتب التنسيق في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 12/9/2021.

وتقدم طلاب المرحلتين "الأولي والثانية "برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.