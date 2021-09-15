تفاصيل عودة أحمد عز لـ«علاء الدين» قبل تصوير «صقر وكناريا»

يعود النجم أحمد عز مساء الخميس القادم لموسم جديد من مسرحيته الناجحة “علاء الدين” على مسرح “كايرو شو” بعد توقف طويل لانشغاله بأعماله السينمائية حيث كان يصور فيلمه الجديد “كيرة والجن” مع الفنان كريم عبد العزيز، وكان عز أجرى عدة بروفات خلال الأيام الماضية على المسرحية رفقة طاقم العمل.

تفاصيل عرض علاء الدين

المسرحية الاستعراضية الكوميدية "علاء الدين" يشارك أحمد عز في بطولتها محمد ثروت وتارا عماد وسامي مغاوري وهشام اسماعيل وكريم عفيفي ومحمد جمعة ومن إخراج مجدي الهواري، وقصة مسرحية علاء الدين مقتبسة من قصة علاء الدين والمصباح السحري إحدى حكايات كتاب ألف ليلة وليلة حيث يجري تناولها بطريقة كوميدية تحمل حس الدعابة المصري باستخدام تقنيات حديثة لأول مرة.