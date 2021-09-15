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تنسيق الكليات 2021 للدبلومات الفنية من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية حتى تصدرت القائمة البحثية للموقع، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات وموعد تسجيل رغبات طلاب الدبلومات للالتحاق بالكليات والمعاهد التي تناسب تخصصاتهم.

رابط تنسيق الكليات 2021 للدبلومات الفنية تجارة وصنايع وزراعة وفندقي

تفعيل للمنظومة الإلكترونية التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ أكثر من 10 سنوات تم تخصيص موقعا إلكترونيا لتسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الفنية بجميع أنواعها (تجاري، صناعي، زراعي، فندقي،...) ونظامها التعليمي الـ(3-5) سنوات من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك للالتحاق بالكليات والمعاهد التي تناسب تخصصات دراستهم في التعليم الفني ويأتي النظام الإلكتروني موافقا لكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي تبنتها الحكومة منذ ظهوره في أواخر 2019 بمدينة ووهان الصينية بسوق الطيور حيث يعمل الفيروس على مهاجمة الأجهزة الحيوية مما يتسبب في الوفاة.

خطوات تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية في تنسيق تجارة وصنايع وزراعة وفندقي

يمكن من خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة عبر الشبكة العنكبوتية "الانترنت" تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية المناسبة لهم خلال العام الدراسي المقبل (2021-2022) وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع المخصص للتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة تسجيل رغبات الطلاب

كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته كاملة ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة، التخصص الدراسي...)

كتابة مجموع الطالب الحاصل عليه في شهادة الدبلوم الفني (ارقام ونسبة مئوية)

الضغط على قائمة الكليات المتاحة للطلاب

ملء رغبات الطلاب من خلال قائمة الكليات المتاحة

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رابط تنسيق الكليات 2021 للدبلومات الفنية وموعد انطلاق تسجيل الرغبات من أكثر الكلمات البحثية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتم انطلاق ماراثون تنسيق الدبلومات تزامنا مع المرحلة الثالثة من تنسيق طلاب الثانوية العامة حيث يتم تخصيص أماكن لهم في الجامعات والمعاهد المتاحة للطلاب.