الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مدبولى بافتتاح ملتقى «بناة مصر»: 38% نسبة إنجاز المشروعات بالريف

رحب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بالوفود العربية والإفريقية المشاركة بملتقى "بناة مصر" بدورتة الـ6 تحت عنوان "التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والإفريقية"، بحضور وزاري موسع من الحكومة المصرية وممثلين لـ25 دولة إفريقية وعربية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومطوري البنية التحتية. 

وقال رئيس الوزراء، إن الدولة تركز على الانتهاء من تطوير شبكة الصرف الصحي والمياه الشرب بالريف، موضحاً أن  نسبة تنفيذ المشروعات بلغت 38% بالريف المصري، مشيراً إلى أن الدولة تميزت بقفزة سريعة بمشروعات الطرق والكباري، ما جعل مصر تقفز بنسبة 90%، مؤكدا أن الدولة المصرية مستمرة في معدلات النمو الاقتصادي. 

وأوضح رئيس وزراء مصر، أن المشروعات القومية الكبرى التى أقيمت في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،  لعبت دورًا محوريًا، حيث قامت الدولة على تنفيذ وتوفير السكن اللائق بالمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة نحجت فى تجرية تطوير السكان غير الآمن والتركيز على تطويرها وقفاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأشار إلى أن تبني الرئيس السيسي تطوير المدن القائمة، منها تطوير "ممشى أهل مصر"، "مثلث ماسيبرو" وغيرها من المدن المناطق الموجودة التى يتم تطويرها بسرعة وجيزة، بالإضافة لتطوير أيقونة المشروعات حياة كريمة، كما يجري تنفيذ وإنشاء 25 مدينة جديدة على قدم وساق. 

ملتقى بناة مصر يُعد الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر ويعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، حيث يضم الملتقى كل فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويًا مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضًا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات. 

رئيس وزراء مصر يفتتح ملتقى بناة مصر بمشاركة الوفود الإفريقية العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

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