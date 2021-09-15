«كيف تصبح باحثا أكاديميا متكاملا».. برنامج تأهيلي بجامعة قناة السويس

نظم مكتب المبعوثين بجامعة قناة السويس، بإشراف عام الدكتورة ماجد هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، برنامج شامل ومتخصص لتأهيل الباحثين -علمياً وتربوياً وفكرياً وسلوكياً- ورفع مستوى كفاءتهم ومهاراتهم.

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس، إن البرنامج يشمل كل ما يحتاجه الباحثون من، مهارات شخصية وبحثية للارتقاء بمستواهم العلمي، وأدوات وتقنيات فنية أو علمية تعزز من إنتاجهم العلمي، وكذلك القدرات اللغوية التى تلزمهم لتحقيق الانفتاح العلمي والثقافي وللاستفادة من التجارب العالمية المختلفة.

جاء ذلك أثناء افتتاحها لفاعليات البرنامج الذى تم بإشراف تنفيذى لكل من الدكتور خالد السيد عبد الحميد، مدير مكتب المبعوثين بجامعة قناة السويس والدكتور باسم خالد عبد السلام المغربى المدرس بكلية التجارة ومنسق التدريب بالمكتب.

وأضافت هجرس أن البرنامج يشكل نموذج لتعظيم الاستفادة من السادة المبعوثين العائدين من الخارج من خلال نقل خبراتهم التى اكتسبوها من الخارج الى زملائهم من الباحثين.

برنامج تأهيلي بجامعة قناة السويس

وأوضحت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن البرنامج يضم ثلاث حقائب تدريبية الأولي للمهارات الأساسية العامة، والثانية للمهارات البحثية المتخصصة، والثالثة حقيبة مستقلة للمهارات اللغوية؛ وينقسم البرنامج بشكل عام إلى قسمين الأول للتخصصات العملية والثاني للتخصصات النظرية.

وفى المرحلة الأولى من البرنامج والتى بدأت اليوم أستهدف البرنامج شباب الباحثين من المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة قناة السويس فى صورة منحة مجانية على أن تغطى المراحل التالية باقى الفئات من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا و الباحثين من خارج جامعة قناة السويس.

برنامج تأهيلي بجامعة قناة السويس

وكانت أولى أيام التدريب بعنوان "مهارات كتابة السيرة الذاتية وإجراء المقابلات الشخصية" وقام بالتدريب الدكتورة نهى العاصى الأستاذ المساعد بكلية التربية والمبعوث السابق إلى إنجلترا.