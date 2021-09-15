أسترالى يسلم نفسه بعد نحو 30 عاما من هروبه من السجن

قالت السلطات الأسترالية اليوم الأربعاء إن رجلا / 64 عاما/ سلم نفسه للشرطة بعد هروبه من سجن أسترالي قبل نحو30 عاما.



وقالت شرطة نيو ساوث ويلز فى بيان إن الرجل هرب من مركز إصلاحي في جرافتون / حوالي 600 كيلومتر شمالي سيدني/ خلال الفترة من 31يوليو إلى أول أغسطس عام 1992 باستخدام "أدوات من بينها شفرة منشار وقواطع".



وأضاف البيان: "في ذلك الوقت لم تنجح الجهود الرامية إلى تحديد مكان الرجل".



ومنذ ذلك الحين، وجهت إلى الرجل، الذي كان في الخامسة والثلاثين من عمره وقت هروبه من السجن، تهمة الفرار من الاحتجاز القانوني.



وسلم نفسه إلى الشرطة في دي واي، بسواحل سيدني الشمالية، يوم الأحد. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه قضى أكثر من عام فقط من مدة حكمه البالغة ثلاثة أعوام ونصف العام عندما هرب. وأدين الرجل في الأصل بتهمتين تتعلقان بزراعة نبات محظور.



وتم رفض الإفراج عنه بكفالة يوم الثلاثاء رسميا، وسيمثل أمام المحكمة في 28 سبتمبر.

سجلت السلطات الصحية في أستراليا، 1605 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 76 ألفًا و929 حالة.



وذكرت وزارة الصحة الأسترالية، على موقعها الإلكتروني أن إجمالي الوفيات في البلاد ارتفع إلى 1102 شخص بعد تسجيل 4 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ولا يزال عدد المتعافين من فيروس كورونا عند 36 ألفًا و173 متعافى، إذ لم تسجل أستراليا أي حالات تعافٍ جديدة منذ الأمس

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.